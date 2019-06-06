رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

وقال الاتحاد، فى بيانه اليوم الخميس: «خضع نيمار للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، ونظرًا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافى في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل». وتعرض نيمار إلى إصابة قوية في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية

وقال الاتحاد، فى بيانه اليوم الخميس: «خضع نيمار للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، ونظرًا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافى في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل».



وتعرض نيمار إلى إصابة قوية في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيرًا لبطولة الكوبا، متأثرًا بإصابة تعرض لها على مستوى الكاحل الأيمن، وغادر ملعب اللقاء على عكازين وذهب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.



وسبق أن تعرض نيمار للإصابة في نفس المنطقة مرتين في العامين الأخيرين، ما أبعده عن الملاعب عدة أشهر، وحرم الفريق الباريسي من جهوده في مراحل حاسمة.