رياضة

رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
نيمار
نيمار
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
وقال الاتحاد، فى بيانه اليوم الخميس: «خضع نيمار للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، ونظرًا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافى في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل». وتعرض نيمار إلى إصابة قوية في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية
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انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

الزمالك يحرم لاعبيه من مكافآت التتويج بالكونفيدرالية

قرر مسؤولو نادي الزمالك تعطيل صرف مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الخاصة بفوز الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي حصل عليها للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح. وعلمت «التحرير» أن تعطيل صرف المكافآت جاء بعد تعادل الفريق الأبيض أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1) من منافسات الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز، وأيضًا التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة، ما أدى إلى تعطل الفارس الأبيض عن الصراع على الدوري أمام الأهلي صاحب الصدارة.
يوسف-الشاهد

رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرارات الكاف

علق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بإعادة لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى. وكتب الشاهد منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث انتقد فيه القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسى. وجاء فى منشور الشاهد: «إثر مهزلة الكاف.. تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به فى العالم ومن يشكك فى أمن تونس يتحمل مسؤوليته.. تحية لجمهور الترجى على انضباطه فى المباراة الأخيرة.. لن نسلم فى حق الترجى وفى حق أى جمعية تونسية.. التوانسة يد واحدة».
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نيمار و كافاني‎

مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
نيمار و كافاني‎

قبل كوبا أمريكا.. نيمار يترك تدريبات البرازيل مصابًا

خرج النجم البرازيلي نيمار من تدريبات منتخب بلاده أمس الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى، تلك الإصابة التي تثير الفزع في معسكر البرازيل التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي تحتضنها على أرضها الشهر المقبل، وتأتي تلك الإصابة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجريد نيمار من شارة القيادة ومنحها لزميله في باريس سان جيرمان داني ألفيس الذي ارتدى تلك الشارة 4 مرات من قبل، وتعرض نيمار للإصابة عندما حاول تسديد كرة في مساحة ضيقة أثناء ضغط زميله تياجو سليفا عليه.
مبابي (5)

توخيل يطالب مبابي بتحمل المزيد من المسؤولية

توجهت أنظار عشاق كرة القدم تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي وتصريحاته الأخيرة التي لمّح من خلالها إلى احتمالية خوض تجربة جديدة، وذلك بعدما تبين أنه يشعر بالضيق من مدربه توماس توخيل، الذي يرى أنه حرمه من الفوز بالحذاء الذهبي بإراحته في الكثير من المباريات هذا الموسم، ليرد توخيل قائلا: "لديّ مشاعر مختلفة، مبابي لديه أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها، ويملك ثقة كبيرة، لذلك قرر إرسال تلك الرسالة، هو يملك أفكاره الخاصة وهو لاعب ذكي بكل تأكيد ويعرف ماذا يريد أن يفعل وفي أي توقيت"، وذلك نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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