حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

إسعاف - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقيه بلاغا من الرائد محمد عوض رئيس مباحث وادي النطرون، بنشوب حريق بشقة بدائرة المركز. على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة وادى النطرون وقوات الحماية المدنية بالبحيرة