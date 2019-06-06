جريمة

حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقيه بلاغا من الرائد محمد عوض رئيس مباحث وادي النطرون، بنشوب حريق بشقة بدائرة المركز.  على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة وادى النطرون وقوات الحماية المدنية بالبحيرة
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حملات-ازاله (3)

شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
مرور

ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
حريق

تفحم شخص في حريق التهم 3 وحدات سكنية بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، إثر حريق مروع شب فى 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف فى مدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطؤة على النيران وإخماد الحريق. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن إشارة وردت من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من مسجد أباظة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، بإشراف العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
الشهيد-عمر-القاضى

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
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حريق

بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل، اندلع في شقة في منطقة برج رشيد، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز في المطبخ ما أدى إلى حدوث الحريق. والبداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد بحريق الشقة وتمت السيطرة عليه، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز رشيد لمعاينة الحريق داخل الشقة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حريق

11 حريقا.. نيران «الحر» تجتاح البحيرة

ارتفع عدد الحرائق التي شهدتها محافظة البحيرة ظهر اليوم الخميس، إلى 11 حريقا بأماكن متفرقة بكفر الدوار ووادي النطرون وأبو حمص ودمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بنزينة إثر انسكاب بنزين على الأرض في أثناء عملية التفريغ داخل محطة وقود شرابية، بجوار البنك الأهلى بكفر الدوار، كما نشب حريق في شقة بالدور الأول علوي ملك "بسيوني.ع.ن"، بعزبة هندي بالدلنجات. كما نشب حريق في حظيرة مواشي بزاوية غزال بمركز دمنهور ملك "شعبان.ب"، وتمت السيطرة عليه.
الحماية-المدنية-تنقذ-البحيرة-من-كارثة (4)

الحماية المدنية تنقذ محطة كهرباء بالبحيرة من انفجار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمحول كهرباء ضغط عالي قدرته 25 ألف ميجا وات داخل "محطة محولات" في قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل امتداده لباقي المحولات وقبل انفجار المحطة بالكامل، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة أحمال أدى لاشتعال تنك الزيت الخاص بالمحول، وتمت السيطرة عليه وسرعة إخماده باستخدام مواد إطفاء رغوي وعمل تبريد على المحولات المجاورة لمنع انتشار الحريق ومحاصرته.
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