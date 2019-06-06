الزمالك يحرم لاعبيه من مكافآت التتويج بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد ثروت ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

الزمالك

قرر مسؤولو نادي الزمالك تعطيل صرف مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الخاصة بفوز الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي حصل عليها للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح. وعلمت «التحرير» أن تعطيل صرف المكافآت جاء بعد تعادل الفريق الأبيض أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1) من منافسات الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز، وأيضًا التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة، ما أدى إلى تعطل الفارس الأبيض عن الصراع على الدوري أمام الأهلي صاحب الصدارة.

ويعاني الزمالك من نزيف النقاط بعد مبارياته الأخيرة بالدورى، ما أدى إلى تعطّل فرص الفوز بالدوري الممتاز حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، فاز في 20 منها وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات فقط. في المقابل، يغرد الأهلي منفردا بصدارة الدوري برصيد 74 نقطة بعدما فاز في32