رياضة

الزمالك يحرم لاعبيه من مكافآت التتويج بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد ثروت ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
الزمالك
الزمالك
قرر مسؤولو نادي الزمالك تعطيل صرف مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الخاصة بفوز الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي حصل عليها للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح. وعلمت «التحرير» أن تعطيل صرف المكافآت جاء بعد تعادل الفريق الأبيض أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1) من منافسات الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز، وأيضًا التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة، ما أدى إلى تعطل الفارس الأبيض عن الصراع على الدوري أمام الأهلي صاحب الصدارة.
ويعاني الزمالك من نزيف النقاط بعد مبارياته الأخيرة بالدورى، ما أدى إلى تعطّل فرص الفوز بالدوري الممتاز حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، فاز في 20 منها وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات فقط. في المقابل، يغرد الأهلي منفردا بصدارة الدوري برصيد 74 نقطة بعدما فاز في32
اقرأ المزيد
منتخب مصر (3)

انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
نيمار (2)

رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
يوسف-الشاهد

رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرارات الكاف

علق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بإعادة لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى. وكتب الشاهد منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث انتقد فيه القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسى. وجاء فى منشور الشاهد: «إثر مهزلة الكاف.. تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به فى العالم ومن يشكك فى أمن تونس يتحمل مسؤوليته.. تحية لجمهور الترجى على انضباطه فى المباراة الأخيرة.. لن نسلم فى حق الترجى وفى حق أى جمعية تونسية.. التوانسة يد واحدة».
اقرأ المزيد من الأخبار
عامر-حسين

لجنة المسابقات تجهز صدمة جديدة للأهلي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد مباراتي الأهلي والمقاولون، والزمالك مع الإسماعيلي المؤجلتين، على أثر أزمة جدول الأسبوع الأخير من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بعد أن رفض مجلس إدارة النادى الأهلى خوض أى مباراة فى الدورى إلا بعد إقامة مباريات الجولة الـ34 في نفس التوقيت من أجل تحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية، وأصدر الأهلي عدة قرارات، بعد اجتماعه الطارئ يوم السبت الماضى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن الأقرب إقامة المباراتين يوم 23 أو 25 يوليو المقبل بعد الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا".
ميدو-2018 (1)

ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، ثم يلتقي مع حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل، على أن يواجه الجونة يوم 6 يونيو، موضحًا أن لجنة المسابقات استقرت على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو. كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة للتحرير أن مباراة بيراميدز مع حرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، من يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو على أن يقام لقاء الحرس والزمالك بدلا منها.
مؤتمر-احمد-مجاهد-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org