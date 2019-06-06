انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

مران المنتخب

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.

وكان أجيري قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للمعسكر، وهم أحمد المحمدي، ووليد سليمان، وعبد الله السعيد، وأحمد علي، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وأحمد حجازي، وعمر جابر، وأحمد الشناوي، ومروان محسن، ومحمد أبو جبل، وطارق حامد، وأحمد حسن (كوكا)، وعلي غزال، ومحمود حسن (تريزيجيه)، وعمرو وردة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي،