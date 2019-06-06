رياضة

انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
مران المنتخب
مران المنتخب
ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
وكان أجيري قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للمعسكر، وهم أحمد المحمدي، ووليد سليمان، وعبد الله السعيد، وأحمد علي، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وأحمد حجازي، وعمر جابر، وأحمد الشناوي، ومروان محسن، ومحمد أبو جبل، وطارق حامد، وأحمد حسن (كوكا)، وعلي غزال، ومحمود حسن (تريزيجيه)، وعمرو وردة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي،
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الزمالك يحرم لاعبيه من مكافآت التتويج بالكونفيدرالية

قرر مسؤولو نادي الزمالك تعطيل صرف مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الخاصة بفوز الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي حصل عليها للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح. وعلمت «التحرير» أن تعطيل صرف المكافآت جاء بعد تعادل الفريق الأبيض أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1) من منافسات الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز، وأيضًا التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة، ما أدى إلى تعطل الفارس الأبيض عن الصراع على الدوري أمام الأهلي صاحب الصدارة.
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رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
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رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرارات الكاف

علق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، على قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بإعادة لقاء إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى. وكتب الشاهد منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث انتقد فيه القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسى. وجاء فى منشور الشاهد: «إثر مهزلة الكاف.. تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به فى العالم ومن يشكك فى أمن تونس يتحمل مسؤوليته.. تحية لجمهور الترجى على انضباطه فى المباراة الأخيرة.. لن نسلم فى حق الترجى وفى حق أى جمعية تونسية.. التوانسة يد واحدة».
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مراحل تطوير استاد الإسكندرية قبل أمم إفريقيا (صور)

الحفاظ على المشهد التراثي الخاص بأقدم ملعب في مصر وإفريقيا كان الدافع وراء إصرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم المساس بملعب استاد الإسكندرية، والاكتفاء بأمور فنية أكثر منها معمارية لتأهيل الملعب لاستضافة منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليرفع الجميع شعار "لا وقت للراحة" وبدأت اللجنة المشرفة على تأهيل وتطوير ملاعب البطولة تسابق الزمن لتسليم الملعب بعد الملاحظات والشروط التى حددها الاتحاد الإفريقي.
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أول تعليق من رمضان صبحي بعد إعلان قائمة المنتخب

في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، تمنى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشواره فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض البطولة.
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حازم إمام: المنتخب يحاط دائما بالتشكيك فى قدراته

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، ستكون قوية للغاية خاصة أنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وقال إمام فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "أسياد إفريقيا" الذى يقدمه إبراهيم فايق على "راديو 9090": "المنافسة على البطولة أصبحت كبيرة بعد أن ضمت منتخب مصر ومنتخبات أخرى مثل السنغال والمغرب والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر".
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هؤلاء الأقرب للطرد من جنة أجيري في كأس الأمم 2019

صدمة كبيرة وجهها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للعديد من النجوم، بعد استبعادهم من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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