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حرب البيانات تشعل الصراع في السودان بعد فض الاعتصام

تواجه القوى السياسية في السودان صعوبات واضحة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا لإنهاء حالة الاحتقان في البلاد خاصة وسط حالة التخوين وفقدان الثقة
تحرير:محمود نبيل ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
السودان
السودان
يعكف المجلس العسكري في السودان على إيجاد وسيلة للتهدئة مع المتظاهرين، وذلك عن طريق فرض حالة من السيطرة الأمنية على كافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بما يحول دون اندلاع مزيد من المواجهات، ودفع العملية السياسية إلى الأمام، حيث يشهد السودان حربًا تتعلق بالمعلومات وطرق تداولها في الأوساط الصحفية الدولية، إذ تستغل العديد من الفئات التركيز الإعلامي الأجنبي على الأحداث الجارية داخل البلاد، في محاولة لزيادة الأعباء السياسية على المشهد المتوتر حاليًا داخل البلاد.
حرب البيانات ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن السلطات السودانية أقرت بأن حوالي 50 شخصًا قد قتلوا خلال مداهمات قوات الأمن لمعسكرات المحتجين منذ أيام قليلة. اقرأ أيضا: احتجاجات السودان.. زحف نحو القصر ووعود بالإصلاحات وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن هذا الإقرار كان هو الأول
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«الصحة السودانية» تكشف أعداد قتلى اعتصام الخرطوم

نفى الدكتور سليمان عبدالجبار، وكيل وزارة الصحة السودانية، ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، قد بلغت 100 شخص. ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، عن وكيل وزارة الصحة تأكيده أن العدد لم يتجاوز 46 شخصا. وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية أن العملية التى قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولمبيا وما تبعها من إجراءات لم يقع فيها سوى بضعة قتلى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأحداث ميدانيا فى المسارح وستبلغ التفاصيل للرأى العام لحظة بلحظة.
عمر-البشير (4)

محاولة فاشلة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من السجن

أحبطت القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية . نت". وقالت المصادر، إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم. كما أكدت المصادر أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام ما زالوا داخل سجن كوبر. وأفادت بأنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.
السفير-السعودي-أحمد-قطان (1)

قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
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ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
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السفير-السعودي-أحمد-قطان (1)

قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (1)

ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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بعد فض الاعتصام.. «مصر للطيران» تلغي رحلتيها للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان مساء الإثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم، بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت شركة مصر للطيران ألغت إحدى رحلاتها، التى كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم في طريقها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة.
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