حرب البيانات تشعل الصراع في السودان بعد فض الاعتصام

تواجه القوى السياسية في السودان صعوبات واضحة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا لإنهاء حالة الاحتقان في البلاد خاصة وسط حالة التخوين وفقدان الثقة

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

السودان

يعكف المجلس العسكري في السودان على إيجاد وسيلة للتهدئة مع المتظاهرين، وذلك عن طريق فرض حالة من السيطرة الأمنية على كافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بما يحول دون اندلاع مزيد من المواجهات، ودفع العملية السياسية إلى الأمام، حيث يشهد السودان حربًا تتعلق بالمعلومات وطرق تداولها في الأوساط الصحفية الدولية، إذ تستغل العديد من الفئات التركيز الإعلامي الأجنبي على الأحداث الجارية داخل البلاد، في محاولة لزيادة الأعباء السياسية على المشهد المتوتر حاليًا داخل البلاد.

حرب البيانات ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن السلطات السودانية أقرت بأن حوالي 50 شخصًا قد قتلوا خلال مداهمات قوات الأمن لمعسكرات المحتجين منذ أيام قليلة. اقرأ أيضا: احتجاجات السودان.. زحف نحو القصر ووعود بالإصلاحات وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن هذا الإقرار كان هو الأول