حرب البيانات تشعل الصراع في السودان بعد فض الاعتصام

تواجه القوى السياسية في السودان صعوبات واضحة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا لإنهاء حالة الاحتقان في البلاد خاصة وسط حالة التخوين وفقدان الثقة
يعكف المجلس العسكري في السودان على إيجاد وسيلة للتهدئة مع المتظاهرين، وذلك عن طريق فرض حالة من السيطرة الأمنية على كافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بما يحول دون اندلاع مزيد من المواجهات، ودفع العملية السياسية إلى الأمام، حيث يشهد السودان حربًا تتعلق بالمعلومات وطرق تداولها في الأوساط الصحفية الدولية، إذ تستغل العديد من الفئات التركيز الإعلامي الأجنبي على الأحداث الجارية داخل البلاد، في محاولة لزيادة الأعباء السياسية على المشهد المتوتر حاليًا داخل البلاد.
حرب البيانات
ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن السلطات السودانية أقرت بأن حوالي 50 شخصًا قد قتلوا خلال مداهمات قوات الأمن لمعسكرات المحتجين منذ أيام قليلة.
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وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن هذا الإقرار كان هو الأول
حرب البيانات
ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن السلطات السودانية أقرت بأن حوالي 50 شخصًا قد قتلوا خلال مداهمات قوات الأمن لمعسكرات المحتجين منذ أيام قليلة.
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وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن هذا الإقرار كان هو الأول من نوعه للسلطة، مؤكدة أن التقارير الصادرة عن اللجنة الطبية المركزية في السودان والتي ترتبط بشكل وثيق بالمعارضة، زعمت أن أعداد القتلى وصلت إلى أكثر من 100 شخص.
وبدا من الواضح أن معركة البيانات والتصريحات المتضاربة تسيطر بقوة على المشهد في السودان، لا سيما مع رغبة العديد من الفئات في كسب ود وتعاطف وسائل الإعلام الأجنبية خلال الساعات القليلة الماضية.
وقالت اللجنة، خلال بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
السيطرة الأمنية
خلال الأيام القليلة الماضية، استطاعت قوات الأمن السودانية ضبط وتيرة المشهد السياسي في البلاد، وبالأخص في العاصمة الخرطوم، والتي كانت مسرحًا للصدام بين المجلس العسكري الانتقالي والمتظاهرين، خاصة في مناطق اعتصام المتظاهرين.
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وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية، عبر مصادرها في الشارع السوداني، أن قوات الأمن تسعى بقوة لضبط وتيرة النظزام في الشارع السوداني، حيث حققت على مدى الساعات القليلة الماضية مستويات انتشار كبيرة في الخرطوم، حيث شوهدت العديد من قوات الأمن تجول شوارع البلاد باستمرار على مدى الساعات القليلة الماضية.
وذكرت تقارير مختلفة أن هناك انتشار مكثف من جانب قوات الدعم السريع في شوارع المدينة، وهي تسعى لفرض الأمان في البلاد، بعد أيام من التوتر السياسي.
دعوة للهدوء السياسي
يرى محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، أن فض اعتصام المتظاهرين جاء بعد التأكد من تحول تلك المعسكرات إلى ساحات للفوضى وبيع المخدرات بين جنباتها، الأمر الذي استدعى التدخل الحازم.
وأضاف دقلو: "لن نسمح بالفوضى ولن نرجع في قناعتنا، ويجب فرض هيبة الدولة بالقانون".
وخلال الساعات القليلة الماضية، وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان الدعوة إلى عناصر وقادة المتظاهرين للحوار والنقاش حول سبل خروج البلاد من حالة الصدام التي ألمت بها في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وعلى الناحية الأخرى، قابل قادة الحركة الاحتجاجية في السودان عرض المجلس العسكري الانتقالي باستئناف التفاوض بالرفض القاطع، زاعمين أن هناك حالة من فقدان الثقة بين الطرفين تحول دون جلوسهما على طاولة المفاوضات لمناقشة مستقبل البلاد السياسي. (تفاصيل: المعارضة ترفض تنازلات العسكري السوداني: «لا نثق فيه»)
وعلى المستوى الخارجي، عكفت بعض البلدان والقوى في منطقة الشرق الأوسط، مثل تركيا وقطر على البحث عن وسائل التدخل والسيطرة على مجريات المشهد السوداني، وذلك على غرار الأزمة الليبية.