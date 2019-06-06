سوهاج تودع 3 من شهداء العيد في سيناء

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

تشييع جثمان - صورة أرشيفية

شيع المئات من أهالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، جثامين المجندين "عبد الله عز الدولة، ومحمد فايز فراج فايز، ومحمد أحمد السيد"، الذين استشهدوا، صباح أمس الأربعاء، إثر حادث إرهابي بكمين بالعريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والعميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر وأهالي الشهداء وأصدقائهم.

واستهدف الهجوم الإرهابي كمينا أمنيا فى العريش صباح أمس، وأسفر عن استشهاد الضابط عمر القاضى، وأمين شرطة و6 مجندين، ومقتل خمسة من العناصر الإرهابية. من جانبه، أدان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الاعتداء الإرهابي، متقدمًا بخالص العزاء لأسرهم، وللشعب المصري، داعيا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان،