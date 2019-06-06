شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

حملة إزالة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.

شملت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسن الدماطي، مدير شرطة المرافق بالجيزة، مناطق (الهرم - أكتوبر - العمرانية - الدقي - العجوزة - حي جنوب - حي شمال - المنطقة الأثرية - منشأة القناطر- أبو النمرس). خلال الـ24 ساعة الماضية تم إزالة 10 "عشش"، و130 لافتة إعلانية بدون ترخيص ورفع 260 كرسيا، و100 عرق ولوح خشب،