جريمة

شرطة المرافق في رحلة إزالة إشغالات 10 مناطق بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
حملة إزالة
حملة إزالة
وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
شملت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسن الدماطي، مدير شرطة المرافق بالجيزة، مناطق (الهرم - أكتوبر - العمرانية - الدقي - العجوزة - حي جنوب - حي شمال - المنطقة الأثرية - منشأة القناطر- أبو النمرس). خلال الـ24 ساعة الماضية تم إزالة 10 "عشش"، و130 لافتة إعلانية بدون ترخيص ورفع 260 كرسيا، و100 عرق ولوح خشب،
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سيارة -اسعاف

حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
مرور

ثاني أيام العيد.. شوراع القاهرة والجيزة خالية ولا حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
حريق

تفحم شخص في حريق التهم 3 وحدات سكنية بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، إثر حريق مروع شب فى 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف فى مدينة كفر الشيخ، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطؤة على النيران وإخماد الحريق. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن إشارة وردت من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من مسجد أباظة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، بإشراف العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
الشهيد-عمر-القاضى

«الداخلية» تثأر لشهداء العريش..وتعلن مصرع 14 إرهابيا

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش. وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

القبض على 17 مشتبها به في المنطقة الأثرية

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حمله-.ازاله-في-منطقه-الاهرامات (3)

«المرافق» تؤمن إزالة 118 حالة تعد في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (2)

فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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