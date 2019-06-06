شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار» في العيد

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

رادار

على مدار أربع وعشرين ساعة شهدت محافظة الجيزة حملات مرورية موسعة؛ بحثا عن الانضباط المروري المنشود وتحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها عن تحرير 1996 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 710 مخالفات انتظار خاطئ، و355 مخالفة متنوعة.

وتمكن رجال المرور بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة، من تحرير 873 مخالفة نموذج 125، وشن 8 حملات بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 8 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 15 حالة، وشن حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة تجاوز