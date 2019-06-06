جريمة

شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار» في العيد

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
رادار
رادار
على مدار أربع وعشرين ساعة شهدت محافظة الجيزة حملات مرورية موسعة؛ بحثا عن الانضباط المروري المنشود وتحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها عن تحرير 1996 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 710 مخالفات انتظار خاطئ، و355 مخالفة متنوعة.
وتمكن رجال المرور بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة، من تحرير 873 مخالفة نموذج 125، وشن 8 حملات بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 8 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 15 حالة، وشن حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة تجاوز
اقرأ المزيد
زينة

بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

اصطحب صاحب محلات مجوهرات شهير زوجته وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وحررا محضرا يتهمان فيه خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة خلال الإدلاء بأقوالها في محضر الشرطة بالقسم أنها اكتشفت اختفاء "أنسيال ألماظ" باهظ الثمن من غرفة النوم، مؤكدة أنها سابقة تحدث لأول مرة وأن الاشتباه ينحصر في العاملين المترددين على الفيلا، لا سيما الخادمة نظرًا لأن دخولها غرفة النوم أمر طبيعي وفق عملها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن مفاجأة بشأن ملابسات الواقعة.
إطلاق نار - أرشيفية

«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

"أنا كبير المنطقة كلها"، كلمات جاءت على لسان مسجل خطر له باع طويل في عالم الإجرام ما بين وقائع ضرب وبلطجة وسلاح أبيض، مهددا أهالي منطقة سكنه بالإيذاء حال عدم امتثالهم لأوامره، لم يمتثل لتحذيرات البعض بأن ما يرتكبه ستكون عواقبه وخيمة وأن الاستنجاد برجال الشرطة أمر يسير، سرعان ما سينتهي به خلف القضبان، ومن ثم زيادة سجله الإجرامي لدى قوات الأمن، لكن الأمور تعقدت بوتيرة سريعة، أمسك الشاب الثلاثيني ببندقيته الخرطوش وأطلق النار بشكل عشوائي على غرار المشاهد السينمائية.
حملة-امنية

الشرطة تلاحق تجار المخدرات وحائزي السلاح في الدقي

وجهت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطةالدقي بقطاع الوسط، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة، فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 16 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة في الجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة لا سيما خلال عيد الفطر المبارك.
اقرأ المزيد من الأخبار
المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (1)

مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2492 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 578 مخالفة انتظار خاطئ، و289 مخالفة متنوعة.
فساد-المرور

مرور الجيزة تشن 17 حملة بمطالع ومنازل الكباري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم لتحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات مكبرة بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 249 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

شوارع الجيزة بدون مخالفات «رادار» خلال 24 ساعة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2315 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1175 مخالفة انتظار خاطئ، و501 مخالفة متنوعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org