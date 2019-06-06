ضبط 16 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

حملة أمنية

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة لا سيما خلال عيد الفطر المبارك.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 12 متهما بينهم 7 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 110 جرامات حشيش، و12 جرام هيروين و383 قرصا مخدرا و300 جرام من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 4 متهمين في قضايا دفاع