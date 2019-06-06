اكشفوا وجه المجرم.. حكم قضائي بفضح سفاح المسجدين بنيوزيلندا
٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
منفذ هجوم نيوزيلندا
قضت محكمة نيوزيلندية بالسماح لوسائل الإعلام بالكشف عن وجه منفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين.
ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قوله: إن النيابة أكدت أنه لم يعد هناك ضرورة لمنع تداول صورة منفذ الهجوم برينتون هاريسون تارانت 28 عاما.
من جانبه، فسر أستاذ القانون المتقاعد بيل هودج سبب حجب صورة المتهم في السابق بأن النيابة كانت تسعى للتأكد من عدم تعرض الشهود للتشويش، بحيث يمكنهم التعرف على المسلح من خلال تذكره وليس نتيجة رؤية صوره في الصحف.
وفي مايو الماضي، أعلنت شركة فيسبوك، عن خطوات تمنع مؤقتا المستخدمين المخالفين لقواعدها من نشر
من جانبه، فسر أستاذ القانون المتقاعد بيل هودج سبب حجب صورة المتهم في السابق بأن النيابة كانت تسعى للتأكد من عدم تعرض الشهود للتشويش، بحيث يمكنهم التعرف على المسلح من خلال تذكره وليس نتيجة رؤية صوره في الصحف.
وفي مايو الماضي، أعلنت شركة فيسبوك، عن خطوات تمنع مؤقتا المستخدمين المخالفين لقواعدها من نشر تسجيلات فيديو حية، وذلك في أعقاب موجة غضب دولية أثارها مقتل 51 شخصا بالرصاص في مسجدين في نيوزيلندا، شهر مارس الماضي، في هجوم بثه المسلح بثا حيا على صفحته.
ويأتي تشديد القواعد في وقت أحجم فيه البيت الأبيض عن المشاركة في اجتماع عقد في باريس وضم زعماء دول ورؤساء كبرى شركات التكنولوجيا، لدعم دعوة أطلقتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، لتشديد الإجراءات المناهضة لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.