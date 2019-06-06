محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في برج العرب

تحرير:أحمد بركات ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

محمد صلاح

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيجتمع في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لبدء معسكره التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب الفراعنة سيتدرب في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن جميع اللاعبين سيحضرون اليوم ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، بعد حصولهما على إذن بالغياب يومين قبل الانضمام لصفوف معسكر المنتخب.

وكان أجيري قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للمعسكر، وهم أحمد المحمدي، ووليد سليمان، وعبد الله السعيد، وأحمد علي، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وأحمد حجازي، وعمر جابر، وأحمد الشناوي، ومروان محسن، ومحمد أبو جبل، وطارق حامد، وأحمد حسن (كوكا)، وعلي غزال، ومحمود حسن (تريزيجيه)، وعمرو وردة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي،