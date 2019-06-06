رياضة

محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في برج العرب

تحرير:أحمد بركات ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيجتمع في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لبدء معسكره التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب الفراعنة سيتدرب في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن جميع اللاعبين سيحضرون اليوم ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، بعد حصولهما على إذن بالغياب يومين قبل الانضمام لصفوف معسكر المنتخب.
وكان أجيري قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبًا للمعسكر، وهم أحمد المحمدي، ووليد سليمان، وعبد الله السعيد، وأحمد علي، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وأحمد حجازي، وعمر جابر، وأحمد الشناوي، ومروان محسن، ومحمد أبو جبل، وطارق حامد، وأحمد حسن (كوكا)، وعلي غزال، ومحمود حسن (تريزيجيه)، وعمرو وردة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي،
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اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».
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رئيس البرازيل يدعم نيمار بعد استبعاده من كوبا أمريكا

حرص الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على زيارة نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المستشفى الذي نقل إليه نيمار، إثر إصابته القوية التي تعرض لها في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا، وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس البرازيلي نوع من أنواع الدعم لنجم منتخب السيلساو، بعد سقوطه أمام الإعلام بسبب اتهامه في الأيام الأخيرة بواقعة اغتصاب إحدى الفتيات.
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انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
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ده مش حب.. صلاح غاضب من عدم قدرته على صلاة العيد

أعرب الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى، عن استيائه الشديد مما حدث له، وتسبب فى عدم قدرته على الخروج من منزله لأداء صلاة العيد، وسط أهله وأقاربه فى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية. وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر»، قال فيها: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلى العيد دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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مدرب أوغندا: أرشح السنغال للفوز بأمم إفريقيا 2019

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا الحالي وفريق النادي الإسماعيلي الأسبق، أنه وضع خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستقام في مصر، وقال ديسابر، في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "أعرف منتخب مصر جيدا خاصة محمد صلاح، هو واحد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة ولديه القابلية لأن يكون مصنفا ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيكون لدينا خطة لإيقافه في مباراتنا ضد مصر".
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محمد صلاح.. الفرعون الذي حول لحظات الألم إلى إنجازات

قاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
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