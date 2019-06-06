رئيس البرازيل يدعم نيمار بعد استبعاده من كوبا أمريكا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

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حرص الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على زيارة نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المستشفى الذي نقل إليه نيمار، إثر إصابته القوية التي تعرض لها في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا، وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس البرازيلي نوع من أنواع الدعم لنجم منتخب السيلساو، بعد سقوطه أمام الإعلام بسبب اتهامه في الأيام الأخيرة بواقعة اغتصاب إحدى الفتيات.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي