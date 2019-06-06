رياضة

رئيس البرازيل يدعم نيمار بعد استبعاده من كوبا أمريكا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
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حرص الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على زيارة نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المستشفى الذي نقل إليه نيمار، إثر إصابته القوية التي تعرض لها في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا، وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس البرازيلي نوع من أنواع الدعم لنجم منتخب السيلساو، بعد سقوطه أمام الإعلام بسبب اتهامه في الأيام الأخيرة بواقعة اغتصاب إحدى الفتيات.
وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي
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الترجى-التونسى (2)

اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».
محمد-صلاح

محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في برج العرب

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيجتمع في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لبدء معسكره التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب الفراعنة سيتدرب في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن جميع اللاعبين سيحضرون اليوم ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، بعد حصولهما على إذن بالغياب يومين قبل الانضمام لصفوف معسكر المنتخب.
منتخب مصر (3)

انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
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نيمار (2)

رسميا.. استبعاد نيمار من كوبا أمريكا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو بمشاركة 12 منتخبًا، هي المنتخبات العشرة لأمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراجواي، البيرو، الأوروجواي، فنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة، وأكد الاتحاد البرازيلي في بيانه أن اللاعب لن يشارك في البطولة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
نيمار و كافاني‎

مطالب بعدم مشاركة نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

طالب فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السامبا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدم الانضمام لصفوف منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تورط أسمه في فضيحة قضية اغتصاب، حيث من المقرر أن تبدأ كوبا أمريكا في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، وتستضيف البرازيل البطولة هذا العام، وبعد تردد الأنباء عن فضيحة نيمار دا سيلفا قد يعلن اللاعب غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب صعوبة تركيزه في البطولة التي ستبدأ منتصف شهر يونيو الجاري.
صديقة-نيمار (2)

تطورات مثيرة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

قرر أحد المحامين المدافعين عن عارضة الأزياء التي تتهم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باغتصابها التخلي عن القضية،قائلا إنها كذبت في روايتها الخاصة بالاتهام، ووفقا لخطاب نشره برنامج (جورنال ناسيونال) الإخباري البرازيلي، فقد ذكر مكتب المحامي جوزيه إدجارد دا كونيا بوينو في الرسالة أنه في البلاغ المقدم للشرطة رويت أحداثا "مختلفة عن التي وصفت" في البداية أمام الدفاع، الذي قالت أمامه إنها ضحية لاعتداء وليس لاغتصاب، وأضاف: "بسبب الغضب أو الانتقام، سجلت في البلاغ أحداثا وصفت بما يتعارض مع الوقائع التي روتها"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأسبانية.
نيمار و كافاني‎

قبل كوبا أمريكا.. نيمار يترك تدريبات البرازيل مصابًا

خرج النجم البرازيلي نيمار من تدريبات منتخب بلاده أمس الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى، تلك الإصابة التي تثير الفزع في معسكر البرازيل التي تستعد للمشاركة في كوبا أمريكا التي تحتضنها على أرضها الشهر المقبل، وتأتي تلك الإصابة بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجريد نيمار من شارة القيادة ومنحها لزميله في باريس سان جيرمان داني ألفيس الذي ارتدى تلك الشارة 4 مرات من قبل، وتعرض نيمار للإصابة عندما حاول تسديد كرة في مساحة ضيقة أثناء ضغط زميله تياجو سليفا عليه.
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