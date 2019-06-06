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سلام يا بطل.. الفيوم تودع شهيد سيناء «الشريف»

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
جنازة شهيد- صورة أرشيفية
جنازة شهيد- صورة أرشيفية
شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد مجند شريف محمد فتحى سعد الشريف، في مسقط رأسه في قرية منيا الحيط بمركز إطسا، الذي استشهد، صباح أمس الأربعاء، إثر هجوم إرهابي على كمين العريش في محافظة شمال سيناء، وتقدم الجنازة اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، نائبًا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أطسا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا بحضور المئات من أهالي القرية.
وتم تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية، وردد الأهالى الهتافات "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله". وقال سيد صديق، أحد أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنّ الشهيد يبلغ من العمر 21 عامًا، وأنه غير متزوج وهو أكبر أشقائه، ولديه شقيقان أصغر منه وثلاث شقيقات، وكان يعمل "عامل
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تشييع-جثمان-شهيدا-الغربية‎ (5)

الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

التعليم العالي: قانون «الجامعات التكنولوجية» نقلة هامة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نشر الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.
تشييع جثمان شهيد التفجير الانتحاري بسيناء في سوهاج‎ (2)

سوهاج تودع 3 من شهداء العيد في سيناء

شيع المئات من أهالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، جثامين المجندين "عبد الله عز الدولة، ومحمد فايز فراج فايز، ومحمد أحمد السيد"، الذين استشهدوا، صباح أمس الأربعاء، إثر حادث إرهابي بكمين بالعريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والعميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر وأهالي الشهداء وأصدقائهم.
طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: سقوط أمطار بهذه المناطق في ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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تشييع-جثمان-شهيدا-الغربية‎ (5)

الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
تشييع جثمان شهيد التفجير الانتحاري بسيناء في سوهاج‎ (2)

سوهاج تودع 3 من شهداء العيد في سيناء

شيع المئات من أهالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، جثامين المجندين "عبد الله عز الدولة، ومحمد فايز فراج فايز، ومحمد أحمد السيد"، الذين استشهدوا، صباح أمس الأربعاء، إثر حادث إرهابي بكمين بالعريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والعميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر وأهالي الشهداء وأصدقائهم.
الشهيد-عمر-القاضى

عريس العريش.. المنوفية تزف الشهيد عمر القاضي إلى السماء

شيع الآلاف من أهالي ساقية المنقدي وقرى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، مسا الأربعاء، جنازة الشهيد الملازم شرطة عمر إبراهيم كمال القاضي، 24 عاما، الذى استشهد في أثناء تأديته الواجب الوطنى بشمال سيناء صباح اليوم هو وكل أفراد الكمين. وفي موكب جنائزي مهيب، تقدم المشيعين العديد من القيادات الأمنية منهم مساعد مدير أمن المنوفية والعميد محمد حسنين مأمور مركز شرطة أشمون واللواء جمال الخشن واللواء هاني السعيد ورجال مباحث أشمون بقيادة العميد محمد علي مفتش المباحث والعميد نوح مقلد مدير العلاقات العامه والإعلام بمديرية أمن المنوفية، وغريهم.
جنازة-النقيب-عمر-ياسر (2)

في الجنة يا عمر.. جنازة عسكرية لشهيد «ليلة القدر»

«في الجنة يا شهيد».. هتاف علت به حناجر أهالي قرية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، عقب لحظات من صلاة ظهر اليوم السبت، وهم يُشيعون فقيدهم وفقيد قوات الشرطة بمديرية أمن الشرقية النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم على يد لصوص مجهولين، وذلك أثناء مطاردة أمنية لاستعادة سيارة سرقها الجناة من أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد»، لكن المطاردة انتهت بإطلاقهم أعيرة نارية استقرت إحداها في عُنقْ النقيب وكتبت شهادته.
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