سلام يا بطل.. الفيوم تودع شهيد سيناء «الشريف»

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

جنازة شهيد- صورة أرشيفية

شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد مجند شريف محمد فتحى سعد الشريف، في مسقط رأسه في قرية منيا الحيط بمركز إطسا، الذي استشهد، صباح أمس الأربعاء، إثر هجوم إرهابي على كمين العريش في محافظة شمال سيناء، وتقدم الجنازة اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، نائبًا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أطسا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا بحضور المئات من أهالي القرية.

وتم تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية، وردد الأهالى الهتافات "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله". وقال سيد صديق، أحد أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنّ الشهيد يبلغ من العمر 21 عامًا، وأنه غير متزوج وهو أكبر أشقائه، ولديه شقيقان أصغر منه وثلاث شقيقات، وكان يعمل "عامل