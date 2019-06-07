ليست الحمراء فقط.. اللحوم البيضاء ترفع الكوليسترول

تجنب اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي يتضمن بروتينات مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والبقوليات يعطي أفضل فوائد فيما يتعلق بالكوليسترول.

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

اللحوم الحمراء

عند التحدث عن الطعام المفيد والضار بصحتنا، ستجد الجميع يفرط في بعض الأشياء على سبيل المثال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى السكريات، وغيرها من الأطعمة التي لها آثار سلبية على صحتنا، وفي كل يوم سنكتشتف إنه توجد بعض الأطعمة التي نتناولها ولا نعرف إنه لها آثار سلبية، فتناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى من المحتمل أن تكون سيئة لقلبك كاتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث الجديدة، إذ هل لا يوجد طعام آمن لنا على كوكب الأرض؟

ذاع صيت اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة باعتبارها لحوم "شيطانية" أي لها آثار مدمرة على صحة الإنسان، وذلك بعد أن كشفت دراسة في عام 2012 عن احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة جلعها تزيد من خطورة الموت المبكر، وفي عام 2015 قامت الوكالة الدولية لبحوث السرطان بوضع اللحوم الحمراء ضمن مجموعة مصنفة