ليست الحمراء فقط.. اللحوم البيضاء ترفع الكوليسترول

تجنب اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي يتضمن بروتينات مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والبقوليات يعطي أفضل فوائد فيما يتعلق بالكوليسترول.
عند التحدث عن الطعام المفيد والضار بصحتنا، ستجد الجميع يفرط في بعض الأشياء على سبيل المثال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى السكريات، وغيرها من الأطعمة التي لها آثار سلبية على صحتنا، وفي كل يوم سنكتشتف إنه توجد بعض الأطعمة التي نتناولها ولا نعرف إنه لها آثار سلبية، فتناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى من المحتمل أن تكون سيئة لقلبك كاتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث الجديدة، إذ هل لا يوجد طعام آمن لنا على كوكب الأرض؟
ذاع صيت اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة باعتبارها لحوم "شيطانية" أي لها آثار مدمرة على صحة الإنسان، وذلك بعد أن كشفت دراسة في عام 2012 عن احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة جلعها تزيد من خطورة الموت المبكر، وفي عام 2015 قامت الوكالة الدولية لبحوث السرطان بوضع اللحوم الحمراء ضمن مجموعة مصنفة
ذاع صيت اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة باعتبارها لحوم "شيطانية" أي لها آثار مدمرة على صحة الإنسان، وذلك بعد أن كشفت دراسة في عام 2012 عن احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة جلعها تزيد من خطورة الموت المبكر، وفي عام 2015 قامت الوكالة الدولية لبحوث السرطان بوضع اللحوم الحمراء ضمن مجموعة مصنفة كمواد مسرطنة محتملة، وبالتالي تم وضع اللحوم البيضاء كبديل أكثر صحة مما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من الدواجن وتراجع مبيعات البرجر وجميع الأطعمة التي تحتوي على لحوم مصنعة، نقلًا عن "dailymail".
ولكن دراسة جديدة وضعت هذه التكهنات في سؤال يحتاج إلى إجابة، فكشف باحثون من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إن كلًا من اللحوم الحمراء والبيضاء ترفع من معدلات الكوليسترول السيئة في الدم كما إنها تزيد من خطورة أمراض القلب.
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وقد لوحظ تأثير ما إذا كان النظام الغذائي يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة أم لا، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية، فالدهون المشبعة توجد في الأطعمة التي تحتوي على سمنة أو جبنة، وقال مؤلف الدراسة رونالد كراوس: "عندما خطننا لهذه الدراسة كنا نتوقع أن يكون لللحوم الحمراء آثار سلبية أكثر على معدلات الكوليسترول في الدم أكثر من اللحوم البيضاء، ولكن الذي كان مدهش حقًا إن تأثيرها على الكوليسترول تعتبر متطابقة تمامًا عندما تكون معدلات الدهون المشبعة متعادلة."
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قال البروفيسور كراوس، عالم بمعهد أبحاث أوكلاند بمستشفى الأطفال (شوري)، إن اللحوم المدرجة في هذه الدراسة لم تشمل لحوم الأبقار أو المنتجات المصنعة مثل لحم الخنزير أو السمك، ولكن النتائج وضحت أمرًا آخر إن تقليل تناول اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء يعد موصى به بشكل كبير من أجل تقليل معدلات الكوليسترول .
وبعد الانتهاء من الدراسة التي أجريت على بعض المشاركين من تناول اللحوم الحمراء والبيضاء، وجد إن اللحوم الحمراء والبيضاء تزيد من معدلات الكوليسترول مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تستبعد استهلاك اللحوم، ولهذا السبب عليك أن تعلم إن معدلات الكوليسترول العالية يمكنها أن تسبب أمراض القلب والتي بالفعل أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص حول دول العالم، وبالرغم من إن اللحوم الحمراء تعد مصدر للحديد وفيتامين B12 أصبحت لديها شعبية أقل نتيجة الخوف من أمراض القلب والسرطان.
وجد أيضًا إن تأثير اللحوم البيضاء ليس سيء للغاية مقارنة باللحوم الحمراء، لذا ينصح بتناول كميات قليلة منها باعتبارها أقل من جانب الدهون المشبعة، وكبديل للحوم الحمراء، ومازالت النتائج غير دقيقة حول اللحوم البيضاء، ولكن النتائج واضحة عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء.
لذ عليك باتباع ما أوصى البروفيسور كراوس به حيث قال إن نظام غذائي يتضمن بروتينات مثل الخضراوات ومنتجات الألبان والبقوليات يعطي أفضل فوائد فيما يتعلق بالكوليسترول.
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