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ليست الحمراء فقط.. اللحوم البيضاء ترفع الكوليسترول

تجنب اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي يتضمن بروتينات مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والبقوليات يعطي أفضل فوائد فيما يتعلق بالكوليسترول.
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
عند التحدث عن الطعام المفيد والضار بصحتنا، ستجد الجميع يفرط في بعض الأشياء على سبيل المثال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى السكريات، وغيرها من الأطعمة التي لها آثار سلبية على صحتنا، وفي كل يوم سنكتشتف إنه توجد بعض الأطعمة التي نتناولها ولا نعرف إنه لها آثار سلبية، فتناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى من المحتمل أن تكون سيئة لقلبك كاتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث الجديدة، إذ هل لا يوجد طعام آمن لنا على كوكب الأرض؟
ذاع صيت اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة باعتبارها لحوم "شيطانية" أي لها آثار مدمرة على صحة الإنسان، وذلك بعد أن كشفت دراسة في عام 2012 عن احتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة جلعها تزيد من خطورة الموت المبكر، وفي عام 2015 قامت الوكالة الدولية لبحوث السرطان بوضع اللحوم الحمراء ضمن مجموعة مصنفة
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وجبة-الإفطار

إهمال وجبة الإفطار يعرضك للأزمات القلبية

هناك الكثير من الروتين اليومي الذي يقوم به الأشخاص بغض النظر عن مدى صحته أو ضرره لهم، فالبعض يستيقظ سريعا ليرتدي ملابسه ويذهب إلى العمل سريعا دون تناول وجبة الإفطار، وبعض الأشخاص الآخرين يحبون الاستعداد جيدا ليومهم من خلال الاستيقاظ وتناول وجبة الإفطار الصحية، وشرب كوب من القهوة أو العصير "الفريش" على حسب الرغبة. والمحزن في الأمر أن بعض الأشخاص يمكنهم تخطي وجبة الإفطار، بالإضافة إلى تناول العشاء في وقت متأخر، وهذا الأمر له تأثيرات سلبية فى الصحة، وفقا لما ذكرته دراسات علمية حديثة.
الشاي-باللبن

الشاي باللبن مشروب شعبي يحمل فوائد صحية عديدة

الشاي باللبن من المشروبات المحببة للكثيرين، كما أنها قد تكون إدمانا مثل النسكافيه والقهوة، فهذا المشروب قادر على إدخال السعادة في قلوب محبيه، كما أنه يساعد في نشاط وانتباه البعض فهو كبديل للكافيين. يحتوي الشاي باللبن على بعض الفوائد الصحية، وعندما يتم خلط هذين المشروبين، فإنه سيعطي فوائد صحية أكثر كالحفاظ على المناعة التي تساعد في حماية الصحة. وعند الحديث عن كل مشروب على حدة، فكل واحد يحمل من العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك الاستفادة منها، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدهما معا وقبل مزجهما حسبما ذكر موقع Dr Health Benefits.
أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

منتجات الألبان.. تعرف على 5 أطعمة تزيد من الالتهابات

كلما تقدمنا في العمر، قلت كفاءة أجهزة أجسامنا، فالعظام ستصبح أقل قوة مما كانت عليه، إضافة إلى أن المفاصل لن تكون مرنة كالسابق، كل هذه الأشياء ليست سيئة على الإطلاق؛ لأن هذه هي الحياة المتغيرة دائمًا، كل ما عليك فعله أن تنتبه إلى ما تتناوله والأنشطة التي تقوم بها، من أجل الحفاظ على صحة جسمك، لذا اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة التي تحفز من الاتهابات لا يساعد على الإطلاق، فسنوات من استهلاك المفاصل بطريقة سيئة ستجعلها "تتقدم في العمر" قبل الأوان، وذلك سينتج عنه ألم مزمن وتورم ومشكلات في التنقل.
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أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

منتجات الألبان.. تعرف على 5 أطعمة تزيد من الالتهابات

كلما تقدمنا في العمر، قلت كفاءة أجهزة أجسامنا، فالعظام ستصبح أقل قوة مما كانت عليه، إضافة إلى أن المفاصل لن تكون مرنة كالسابق، كل هذه الأشياء ليست سيئة على الإطلاق؛ لأن هذه هي الحياة المتغيرة دائمًا، كل ما عليك فعله أن تنتبه إلى ما تتناوله والأنشطة التي تقوم بها، من أجل الحفاظ على صحة جسمك، لذا اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة التي تحفز من الاتهابات لا يساعد على الإطلاق، فسنوات من استهلاك المفاصل بطريقة سيئة ستجعلها "تتقدم في العمر" قبل الأوان، وذلك سينتج عنه ألم مزمن وتورم ومشكلات في التنقل.
فوائد-الموز

يعالج القرح ويقلل التوتر.. تعرف على فوائد الموز

الموز هو من أكثر الفواكه اللذيذة، فبجانب لونه الأصفر الرائع، فهو يتميز بمذاق لا يستطيع أحد مقاومته، ويتميز بكثير من الفوائد الصحية؛ وذلك لأنه يعد مصدرا طبيعيا للسكر، ويعمل على زيادة شعورك بالطاقة، بجانب أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يتميز بقدرته على توازن ضغط الدم، وبالتالي تقل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكثير من الفوائد الأخرى تجعل الموز من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تستخدمها كدواء طبيعي خال من جميع الآثار الجانبية.
عادات صحية في العيد

كيف تقضي عيد الفطر دون مشكلات صحية؟ تناول الخضراوات

بعد الانتهاء من شهر رمضان يهل علينا العيد، وهو وقت تجمع العائلات وتناول الأطباق الشهية من الكحك والبسكويت والبيتيفور، فالطعام في الدول العربية يعتبر جزءا مهما من أي مناسبة، فبعد شهر الصيام يعود الناس إلى نظامهم الغذائي الذي اعتادوا عليه، ولكن لا أحد يستيطع مقاومة مقبلات العيد، وذلك سيؤدي بالفعل إلى حدوث عسر هضم وإمساك واضطرابات كثيرة في الجهاز الهضمي، نظرًا لاستمرارك في اتباع نظام محدد في شهر رمضان وتغييره فجأةً، كل ما عليك فعله هو تعلم كيفية قضاء عيد صحي دون التعرض لمشكلات.
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