جريمة

الشرطة تلاحق تجار المخدرات وحائزي السلاح في الدقي

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
وجهت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطةالدقي بقطاع الوسط، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة، فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، حيث تم ضبط 6 قضايا حيازة سلاح أبيض ومتهمين اثنين بالاتجار في المواد المخدرة بحوزتهما 110 جرامات حشيش والقبض على شخصين بتهمة التعاطي. كما تمكن الرائد حسام العباسي معاون
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بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

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«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

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ضبط 16 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة في الجيزة

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شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار» في العيد

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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 16 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة في الجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة لا سيما خلال عيد الفطر المبارك.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

«عيد بدون مخدرات».. الشرطة تضبط 19 متهما في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
الشرطة - استعدادات أمنية (2)

سقوط 19 تاجر مخدرات في قبضة أمن الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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