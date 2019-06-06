الشرطة تلاحق تجار المخدرات وحائزي السلاح في الدقي

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

حملة أمنية

وجهت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطةالدقي بقطاع الوسط، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة، فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها في مجال البحث الجنائي، حيث تم ضبط 6 قضايا حيازة سلاح أبيض ومتهمين اثنين بالاتجار في المواد المخدرة بحوزتهما 110 جرامات حشيش والقبض على شخصين بتهمة التعاطي. كما تمكن الرائد حسام العباسي معاون