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التعليم العالي: قانون «الجامعات التكنولوجية» نقلة هامة

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نشر الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.
وحسب بيان وزارة التعليم العالي، تمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم
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تشييع-جثمان-شهيدا-الغربية‎ (5)

الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
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سلام يا بطل.. الفيوم تودع شهيد سيناء «الشريف»

شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد مجند شريف محمد فتحى سعد الشريف، في مسقط رأسه في قرية منيا الحيط بمركز إطسا، الذي استشهد، صباح أمس الأربعاء، إثر هجوم إرهابي على كمين العريش في محافظة شمال سيناء، وتقدم الجنازة اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، نائبًا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أطسا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا بحضور المئات من أهالي القرية.
تشييع جثمان شهيد التفجير الانتحاري بسيناء في سوهاج‎ (2)

سوهاج تودع 3 من شهداء العيد في سيناء

شيع المئات من أهالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، جثامين المجندين "عبد الله عز الدولة، ومحمد فايز فراج فايز، ومحمد أحمد السيد"، الذين استشهدوا، صباح أمس الأربعاء، إثر حادث إرهابي بكمين بالعريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والعميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر وأهالي الشهداء وأصدقائهم.
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الأرصاد: سقوط أمطار بهذه المناطق في ثاني أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
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14 شخصا يترجمون صلاة العيد للغة الإشارة في بني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه تم توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف في مسجدي عمر بن عبد العزيز وأبو بكر الصديق شرق النيل، و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية، بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة.
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انتحار وأدوية اكتئاب.. من صاحب رسالة صيدلة بني سويف؟

عثر أحد طلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، على رسالة تهديد بالانتحار داخل الكلية، مكتوب عليها "سأنتحر يوم 13/ 6/ 2019 سأموت يوم ولدت"، وتضمنت الورق لصق شريطين من الأقراص والتي يتم تناولها كعلاج لأمراض الوسواس القهري والقلق والاكتئاب الحاد، ودفعت الكلية إلى اتخاذ إجراءاتها اللازمة لمواجهة تلك الرسالة وطمأنة طلابها. وقال بيشوي جمال، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك": "بعد الانتهاء من الامتحان ذهبت لرؤية ورقة الشفوي والتي يتم تعليقها في أول الممر ووجدت ورقة مكتوب عليها "سأنتحر يوم ولدت".
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عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية»

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
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