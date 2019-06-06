جريمة

«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
إطلاق نار
إطلاق نار
"أنا كبير المنطقة كلها"، كلمات جاءت على لسان مسجل خطر له باع طويل في عالم الإجرام ما بين وقائع ضرب وبلطجة وسلاح أبيض، مهددا أهالي منطقة سكنه بالإيذاء حال عدم امتثالهم لأوامره، لم يمتثل لتحذيرات البعض بأن ما يرتكبه ستكون عواقبه وخيمة وأن الاستنجاد برجال الشرطة أمر يسير، سرعان ما سينتهي به خلف القضبان، ومن ثم زيادة سجله الإجرامي لدى قوات الأمن، لكن الأمور تعقدت بوتيرة سريعة، أمسك الشاب الثلاثيني ببندقيته الخرطوش وأطلق النار بشكل عشوائي على غرار المشاهد السينمائية.
كر وفر، صراخ وعويل، الفزع ينتاب الجميع الصغار والكبار يهرولون للاحتماء بمنازلهم، إلا أن أحد قاطني "جمهورية إمبابة" قرر أن يكون إيجابيا، اتصل بشرطة النجدة للإبلاغ عن إطلاق بلطجي أعيرة نارية بدائرة قسم إمبابة. انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، وتبين بالفحص أن
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زينة

بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

اصطحب صاحب محلات مجوهرات شهير زوجته وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وحررا محضرا يتهمان فيه خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة خلال الإدلاء بأقوالها في محضر الشرطة بالقسم أنها اكتشفت اختفاء "أنسيال ألماظ" باهظ الثمن من غرفة النوم، مؤكدة أنها سابقة تحدث لأول مرة وأن الاشتباه ينحصر في العاملين المترددين على الفيلا، لا سيما الخادمة نظرًا لأن دخولها غرفة النوم أمر طبيعي وفق عملها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن مفاجأة بشأن ملابسات الواقعة.
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الشرطة تلاحق تجار المخدرات وحائزي السلاح في الدقي

وجهت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطةالدقي بقطاع الوسط، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة، فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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ضبط 16 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة في الجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة لا سيما خلال عيد الفطر المبارك.
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شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار» في العيد

على مدار أربع وعشرين ساعة شهدت محافظة الجيزة حملات مرورية موسعة؛ بحثا عن الانضباط المروري المنشود وتحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها عن تحرير 1996 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 710 مخالفات انتظار خاطئ، و355 مخالفة متنوعة.
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مباحث التموين تضبط صفقة لعب أطفال مغشوشة

"أنا هابيع الشحنة في العيد.. ده موسم ماحدش هيركز معانا" ما سبق نص مكالمة بين صاحب شركة للاستيراد والتصدير بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة وأحد التجار يطلعه خلالها على خطته الشيطانية قبيل أيام من عيد الفطر المبارك، إذ قام باستيراد رسالة ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات وتم رفضها جمركيا لعدم التزامه بالمواصفات القياسية الموضوعة، وخطط صاحب الشركة لطرح كميات كبيرة من الألعاب للبيع بالمحلات والأسواق لا سيما في المناطق الشعبية مستغلا إقبال الأطفال على شرائها.
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الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

16 مصابا في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي

وقع حادث تصادم مروع صباح اليوم الجمعة بين سيارة ميكروباص تقل عاملات في طريقهن إلى محل عملهن وأخرى نقل "ثلاجة" متوقفة على جانب طريق مصر أسيوط الزراعي بدائرة مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأولى "الميكروباص" و15 سيدة وفتاة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتلفيات بالسيارتين، وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة بالجيزة إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ومنها العياط المركزي والحوامدية العام.
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