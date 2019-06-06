«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

إطلاق نار

"أنا كبير المنطقة كلها"، كلمات جاءت على لسان مسجل خطر له باع طويل في عالم الإجرام ما بين وقائع ضرب وبلطجة وسلاح أبيض، مهددا أهالي منطقة سكنه بالإيذاء حال عدم امتثالهم لأوامره، لم يمتثل لتحذيرات البعض بأن ما يرتكبه ستكون عواقبه وخيمة وأن الاستنجاد برجال الشرطة أمر يسير، سرعان ما سينتهي به خلف القضبان، ومن ثم زيادة سجله الإجرامي لدى قوات الأمن، لكن الأمور تعقدت بوتيرة سريعة، أمسك الشاب الثلاثيني ببندقيته الخرطوش وأطلق النار بشكل عشوائي على غرار المشاهد السينمائية.

كر وفر، صراخ وعويل، الفزع ينتاب الجميع الصغار والكبار يهرولون للاحتماء بمنازلهم، إلا أن أحد قاطني "جمهورية إمبابة" قرر أن يكون إيجابيا، اتصل بشرطة النجدة للإبلاغ عن إطلاق بلطجي أعيرة نارية بدائرة قسم إمبابة. انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، وتبين بالفحص أن