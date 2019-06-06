الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

تشييع جنازة شهيدي سيناء بالغربية

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.

وأُديت صلاة الجنازة على روح الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربرى، عقب صلاة العشاء بمسجد التوبة بقرية حصة إبيار بمركز بسيون، وصلاة الجنازة على روح الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوى بمسجد نور الإسلام بقرية قرانشو. كما قدم المحافظ واجب العزاء لأسر الشهيدين داعيًا الله، عز وجل، أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن