اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

الترجي التونسي

تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».

وأضاف: «كرجل قانوني تعلمت أن من يذنب يعاقب على ذنبه.. هناك أحداث غير عادية وقعت أثناء المباراة، وكان أولها هو تعطل الـ"VAR" وبعدها نزل رئيس الكاف إلى أرض الملعب في سابقة لم تحدث من قبل، وسلب اختصاصات حكم المباراة، ثم يأتي بعد ذلك رفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء، ورغم كل هذا ليس للترجي أي دخل فيه». واختتم