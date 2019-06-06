رياضة

اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».
وأضاف: «كرجل قانوني تعلمت أن من يذنب يعاقب على ذنبه.. هناك أحداث غير عادية وقعت أثناء المباراة، وكان أولها هو تعطل الـ"VAR" وبعدها نزل رئيس الكاف إلى أرض الملعب في سابقة لم تحدث من قبل، وسلب اختصاصات حكم المباراة، ثم يأتي بعد ذلك رفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء، ورغم كل هذا ليس للترجي أي دخل فيه». واختتم
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رئيس البرازيل يدعم نيمار بعد استبعاده من كوبا أمريكا

حرص الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على زيارة نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المستشفى الذي نقل إليه نيمار، إثر إصابته القوية التي تعرض لها في أول 15 دقيقة من زمن الشوط الأول من المواجهة الودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره منتخب قطر تحضيرًا لبطولة كوبا أمريكا، وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس البرازيلي نوع من أنواع الدعم لنجم منتخب السيلساو، بعد سقوطه أمام الإعلام بسبب اتهامه في الأيام الأخيرة بواقعة اغتصاب إحدى الفتيات.
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محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في برج العرب

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيجتمع في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لبدء معسكره التحضيري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن منتخب الفراعنة سيتدرب في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، موضحًا أن جميع اللاعبين سيحضرون اليوم ما عدا محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، بعد حصولهما على إذن بالغياب يومين قبل الانضمام لصفوف معسكر المنتخب.
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انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا

ينطلق، اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وقرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خوض تدريب وحيد له مساء اليوم، وخلال المعسكر من المقرر أن تقام مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو الجاري.
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رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
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في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
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تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
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beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
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