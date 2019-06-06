بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

الفنانة زينة

اصطحب صاحب محلات مجوهرات شهير زوجته وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وحررا محضرا يتهمان فيه خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة خلال الإدلاء بأقوالها في محضر الشرطة بالقسم أنها اكتشفت اختفاء "أنسيال ألماظ" باهظ الثمن من غرفة النوم، مؤكدة أنها سابقة تحدث لأول مرة وأن الاشتباه ينحصر في العاملين المترددين على الفيلا، لا سيما الخادمة نظرًا لأن دخولها غرفة النوم أمر طبيعي وفق عملها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن مفاجأة بشأن ملابسات الواقعة.

أضاف الزوجان أنهما توجها إلى مسؤولي الأمن الإداري الخاص بكومباوند "القطامية هايتس" محل سكنهما لتفريغ كاميرات المراقبة، واتهما الفنانة زينة بتحريض الخادمة على السرقة ومساعدتها في الهرب فجر يوم الواقعة. وقالت مقدمة البلاغ وتدعى "إيفا. م" وزوجها إن الفنانة زينة حضرت أمام الفيلا واصطحبت الخادمة داخل سيارتها،