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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني من الداخلية والاتصالات والتعليم.. إجراءات احترازية لمكافحة الغش.. و5 لجان خاصة بالمستشفيات ولجان بـ5 سجون.
تحرير:أمينة محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
وتعني غرفة العمليات بالاطمئنان على إنهاء المديريات التعليمية اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد غد السبت، وللاطمئنان على تجهيز استراحات المعلمين.. ومتابعة عملية نقل أوراق أسئلة الثانوية العامة وكراسات الإجابات التى تتم على مراحل طوال العملية الامتحانية، وذلك وفقا للخريطة
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113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
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الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
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انخفاض جديد في الحرارة.. طقس ثالث أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
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شوقى علام مفتى الجمهورية (2)

المفتي يعلق على حادث سيناء: خضبوا فرحة العيد بالدماء

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في بيان له، العملية الإرهابية الخسيسة التي قامت بها جماعات إرهابية ضد كمين أمني غربي مدينة العريش، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، مؤكدا أن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تخضب عيد الفطر بالدماء، وأن تحول الفرحة إلى حزن، فهذا دأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض، مضيفا أن دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الدنيا والآخر.
طلاب-ثانوية-عامة

«الثانوية العامة» تطبق إجراء لأول مرة في الامتحانات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
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تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
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