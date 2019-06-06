طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني من الداخلية والاتصالات والتعليم.. إجراءات احترازية لمكافحة الغش.. و5 لجان خاصة بالمستشفيات ولجان بـ5 سجون.

تحرير:أمينة محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وتعني غرفة العمليات بالاطمئنان على إنهاء المديريات التعليمية اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد غد السبت، وللاطمئنان على تجهيز استراحات المعلمين.. ومتابعة عملية نقل أوراق أسئلة الثانوية العامة وكراسات الإجابات التى تتم على مراحل طوال العملية الامتحانية، وذلك وفقا للخريطة

وتعني غرفة العمليات بالاطمئنان على إنهاء المديريات التعليمية اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد غد السبت، وللاطمئنان على تجهيز استراحات المعلمين.. ومتابعة عملية نقل أوراق أسئلة الثانوية العامة وكراسات الإجابات التى تتم على مراحل طوال العملية الامتحانية، وذلك وفقا للخريطة والرسم الكروكى اللذين تم إعدادهما من قبل الوزارة للطرق المؤدية إلى مراكز توزيع الأسئلة ولجان السير الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأعدت غرفة العمليات قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة على موقع جوجل إيرث، من حيث توفير كل بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كل وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه عقد اليوم الخميس اجتماعا مع رؤساء اللجان ومديري المديريات التعليمية بشأن التعليمات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بأن مهمتهم الأولى والرئيسية هى توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى جو مناسب دون حدوث أى مشكلات أو شوشرة خلال فترة عقد الاختبارات.

وأضاف أن مهمة الوزارة والملاحظين والمراقبين هى مكافحة الغش بجميع أنواعه، مشددا على أن أى محاولة غش سيتم ضبطها فى غضون دقائق قليلة جدا أقل من العام الماضى، لافتا إلى أن فريق الغش الإلكترونى اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع مباحث الإنترنت لضبط أى محاولات غش، قائلاً: أتوقع أن تقل محاولات الغش هذا العام عن العام الماضى.

وتابع: "تم تشكيل فريق كامل لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2019، بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة"، مشيرا إلى أن الغرفة تضم ممثلي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، ووزارة الداخلية إضافة إلى أعضاء الأمن الإداري بوزارة التعليم، حيث يتم التعاون معهم في رصد محاولات الغش الإلكتروني التي تتم باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، والسماعات البلوتوث، والنظارات الإلكترونية، داخل اللجان بشكل فوري وسريع.

ولفت عبد الحكم إلى أن الداخلية تتعاون مع التعليم في عملية تتبع الروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال متابعة أعمال الامتحانات، والتي قام باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وحذر نائب رئيس عام الامتحانات، الطلاب من حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية، من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه داخل اللجان، قائلا: "من يوجد معه التليفون سيتعرض لإجراءات عقابية خطيرة.. فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الطلاب والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه".

وأشار عبد الحكم إلى أنه سيكون فى كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصي إلكترونية ببطاريات جديدة و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصي؛ للتأكد من عدم وجود أى وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب، لافتا إلى أن إجمالي أعداد العصي الإلكترونية التي تستخدم في اللجان الامتحانية 9085 عصا إلكترونية.

وقال عبد الحكم إن الأسئلة مؤمَّنة على أعلى مستوى ووصلت إلى مراكز توزيع الامتحانات على مستوى الجمهورية حسب خطة تسفير الامتحانات بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية المعنية بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن طريقة نقل الأسئلة وحمايتها لا يمكن اختراقها على الإطلاق، موضحا أن هناك 4 نماذج يتم توزيع نموذج لكل طالب حسب ترتيب كشوف المناداة للطلاب، مؤكدا أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة توزيع أسئلة الامتحانات فى المواعيد المحددة دون تأخير، حرصا على مصلحة الطلاب.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.. حيث تم رصد اللجان التى يحدث بها شغب سنويا وتم اكتشاف عدد من اللجان الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يعلن عن هذه الإجراءات الجديدة إلا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حتى لا يأخذ الطلاب حذرهم من ذلك.

وأوضح عبد الحكم أيضا أن الوزارة اتخذت إجراء جديدا هذا العام لضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات وضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق، مشيرا إلى أنه عقب تسليم أرقام الجلوس تم عمل كشوف لتوقيعات الطلاب لأول مرة، ليوقع كل طالب في ثانوية عامة بجوار المواد التي سيمتحن فيها.

وأوضح عبد الحكم أنه تم تشكيل 5 لجان خاصة للثانوية العامة بالمستشفيات ولجان خاصة أخرى بـ5 سجون.

وكشف نائب رئيس الامتحانات أن بعض الطلاب في امتحانات الثانوية العامة يلجأون بالفعل إلى قرار تأجيل الامتحان في بعض الامتحانات للحصول على مجموع أكبر.

وقال إن بعض الطلاب المتفوقين يرغبون في الحصول على درجة نهائية في المادة، ويشعر بأنه لن يحصل عليها في أثناء حله الامتحان وأنه سيحصل على درجة ضعيفة، فيقوم بشطب الإجابات ثم كتابة إقرار بأنه لا يعتد بالإجابات المشطوبة، وبالتالي يحصل على صفر في المادة ومن ثم يعيد امتحانها العام المقبل.

أوضح عبد الحكم أن هناك فرقا بين الشطب الواضح والشطب المطموس، حيث إنه في حالة الشطب وكانت الإجابة واضحة ويمكن قراءتها، فإنه يتم حسابها خلال التصحيح وإعطاء درجة عليها، أما الشطب المطموس فلا تقدر درجته، وحتى يضمن الطالب عدم حساب إجابته يتم كتابة إقرار بعدم الاعتداد بالإجابات المشطوبة.

وأضاف أن هذا الإقرار يأتي مع تقرير رئيس اللجنة مع ورق الإجابة، حيث إن كل ما يخص الطلاب يتم وضعه مع الأوراق الخاصة بهم، نافياً ما تردد حول تأثير ذلك على التنسيق، مستدلا على ذلك بقوله: "مثلا كلية الطب تحتاج أول 100 طالب من علمي علوم فتوافق عليهم فقط وليس لها علاقة بباقي الطلاب".