الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

تشييع جثمان - صورة أرشيفية

شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء لأسر الشهداء داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. وأكد الهجان أن أبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري يستنكرون هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ويساندون القوات المسلحة والشرطة ويقفون