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الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
تشييع جثمان - صورة أرشيفية
تشييع جثمان - صورة أرشيفية
شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وتقدم محافظ قنا والأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية وأبناء المحافظة، بخالص العزاء لأسر الشهداء داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. وأكد الهجان أن أبناء محافظة قنا وجموع الشعب المصري يستنكرون هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة ويساندون القوات المسلحة والشرطة ويقفون
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الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
أهالي-العاشر-يحتفلون-بـشم-النسيمفي-حديقة-الكفراوي (3)

انخفاض جديد في الحرارة.. طقس ثالث أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
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تشييع-جثمان-شهيدا-الغربية‎ (5)

الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
جنازة-شهيد-صورة-ارشيفية

سلام يا بطل.. الفيوم تودع شهيد سيناء «الشريف»

شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد مجند شريف محمد فتحى سعد الشريف، في مسقط رأسه في قرية منيا الحيط بمركز إطسا، الذي استشهد، صباح أمس الأربعاء، إثر هجوم إرهابي على كمين العريش في محافظة شمال سيناء، وتقدم الجنازة اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، نائبًا عن اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أطسا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد فرج شعت بقرية منية الحيط بمركز إطسا بحضور المئات من أهالي القرية.
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سوهاج تودع 3 من شهداء العيد في سيناء

شيع المئات من أهالي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، جثامين المجندين "عبد الله عز الدولة، ومحمد فايز فراج فايز، ومحمد أحمد السيد"، الذين استشهدوا، صباح أمس الأربعاء، إثر حادث إرهابي بكمين بالعريش في محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والعميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر وأهالي الشهداء وأصدقائهم.
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تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية

شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.
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