رياضة

كيف تم معاقبة حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا؟

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
كنزي
كنزي
تعرضت عارضة الأزياء الروسية، كيلي ولونسكي، التي اقتحمت ملعب مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام، الذي أُقيم مؤخرًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، لغرامة قدرها 15 ألف يورو، بسبب دخولها المفاجئ إلى أرض الملعب في أثناء خوض المباراة بين الفريقين، والإعلان الذي كان مكتوبا على ملابسها الذي كانت ترتديه وقتها، وذلك بعد أن كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن العقوبة من قبل كل من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم والسلطات الإسبانية.
وانقسمت العقوبة على جزءين، الأول: أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب دخولها إلى أرض الملعب، والعقوبة الثانية من قبل الشرطة الإسبانية التى فرضت عليها 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص الذى يحتوى على اسم قناة لأحد أصدقائها عبر موقع يوتيوب. وكان موقع الصور الشهير «إنستجرام»
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حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
نافاز (8)

كيلور نافاس يزور المتحف المصري (صور)

قام كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، بزيارة للمتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة. ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس الأربعاء، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، برئاسة كامل أبو على، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة، في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.
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دوري-ابطال-اوروبا

أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
ماوريسيو-بوكيتينو (6)

خطة توتنهام تحسم مصير بوكيتينو مع الفريق

اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بأن حلمه الأكبر هو تدريب ريال مدريد عندما يحين وقت انتهاء مسيرته مع توتنهام، ويستعد بوكيتينو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل، إذ يركز على تلك المباراة فقط في الوقت الحالي، إلا أنه لمّح إلى إمكانية رحيله عن السبيرز في المستقبل القريب، وأشار إلى إعجابه الشديد بالريال، بل وكشف عن حديثه مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز عن إمكانية تدريبه الفريق مستقبلا، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
كلوب (2)

مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
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