كيف تم معاقبة حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا؟

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

كنزي

تعرضت عارضة الأزياء الروسية، كيلي ولونسكي، التي اقتحمت ملعب مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام، الذي أُقيم مؤخرًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، لغرامة قدرها 15 ألف يورو، بسبب دخولها المفاجئ إلى أرض الملعب في أثناء خوض المباراة بين الفريقين، والإعلان الذي كان مكتوبا على ملابسها الذي كانت ترتديه وقتها، وذلك بعد أن كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن العقوبة من قبل كل من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم والسلطات الإسبانية.

وانقسمت العقوبة على جزءين، الأول: أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب دخولها إلى أرض الملعب، والعقوبة الثانية من قبل الشرطة الإسبانية التى فرضت عليها 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص الذى يحتوى على اسم قناة لأحد أصدقائها عبر موقع يوتيوب. وكان موقع الصور الشهير «إنستجرام»