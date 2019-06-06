رياضة

بعد أزمة الترجي والوداد.. أشهر 9 مباريات أُعيدت

مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي ليست الأولى التي يتم إعادتها.. بل سبق إعادة العديد من المباريات على جميع المستويات.. بسبب أخطاء تحكيمية
٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الترجي
الترجي
بعد الأزمة التي نشبت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على خلفية الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغي لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء إعادة المباراة، خارج تونس، وأعلن هادي هامل المتحدث باسم «الكاف» أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.
قرار الكاف بإعادة المباراة، الذي أثار الجدل بين نادي الوداد المغربي والترجي التونسي، أعاد للأذهان عددا من الحوادث في عالم الساحرة المستديرة، بإلغاء مباريات وإعادة لعبها في مناسبات عديدة على الصعيدين الدولي والمحلي، بسبب الأخطاء التحكيمية، وهو ما يستعرضه «التحرير» في التقرير التالي. - الأهلي
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، في بيان رسمي وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أحمد أحمد، يخضع للاستجواب من السلطات الفرنسية».
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ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
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مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بباريس

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، أن القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بسبب التعاقد مع شركة «Technical Steel» للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.
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اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».
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رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
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في بيان رسمي.. الترجي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

أعلن نادي الترجي التونسي عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمشروعة ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة إياب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد البيضاوي المغربي. وأصدر نادي الترجي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء في عنوانه :"الترجي لن يتنازل على حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية". وأضاف :"تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية باستغراب كبير، ونحن في انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًّا إلى إدارتنا".
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تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".
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