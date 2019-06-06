مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بباريس

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

أحمد أحمد

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، أن القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بسبب التعاقد مع شركة «Technical Steel» للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وذكرت الصحيفة أنها علمت أنه تم القبض على أحمد أحمد، صباح يوم الخميس عند الساعة 8:30 في فندق بيري في باريس، لتستمع إليه خدمات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والمالية. وأشارت الصيحفة إلى أنه وفقًا لمعلوماتها، سيتم ربط هذا التوقيف بالعقد الذي تم فصله من جانب واحد من قِبل CAF مع الشركة