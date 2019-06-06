رياضة

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بباريس

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، أن القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بسبب التعاقد مع شركة «Technical Steel» للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.
وذكرت الصحيفة أنها علمت أنه تم القبض على أحمد أحمد، صباح يوم الخميس عند الساعة 8:30 في فندق بيري في باريس، لتستمع إليه خدمات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والمالية.  وأشارت الصيحفة إلى أنه وفقًا لمعلوماتها، سيتم ربط هذا التوقيف بالعقد الذي تم فصله من جانب واحد من قِبل CAF مع الشركة
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، في بيان رسمي وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أحمد أحمد، يخضع للاستجواب من السلطات الفرنسية».
هاني-ابوريدة-احمد-احمد

ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (2)

بعد أزمة الترجي والوداد.. أشهر 9 مباريات أُعيدت

بعد الأزمة التي نشبت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على خلفية الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغي لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء إعادة المباراة، خارج تونس، وأعلن هادي هامل المتحدث باسم «الكاف» أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
أحمد أحمد رئيس الكاف

ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة ما يراه تجاه هدف فريق الوداد البيضاوى المغربى الذى لم يتم احتسابه فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، أول أمس الجمعة، من قبل الحكم بكارى جاساما، والذى شهد جدلا واسعا وقتها. وانسحب الفريق المغربى من المباراة وتوج الترجى بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وقال رئيس الكاف فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "هدف الوداد أمام الترجي التونسي فى النهائى صحيح 100%".
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