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نشاط مكثف ولقاءات مؤثرة لوزير الاتصالات في اليابان

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ماساتوشي إيشيدا، وزير الاتصالات الياباني، وذلك بحضور أيمن كامل سفير مصر في اليابان. وتناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات، كما تم تأكيد توسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين، خاصة أن مصر تعد حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا، وذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي الذي يعقد في مدينة تسوكوبا باليابان. وشهد اللقاء استعراض الرؤيات حول أهم القضايا التي سيتناولها اجتماع مجموعة الـ20 للاقتصاد الرقمي.
وعقد طلعت اجتماعات ثنائية مع أوسامو ليزوكا، الرئيس التنفيذي لشركة MedMain، وكذلك مع شينيتشيرو توكوماسو مدير عام إدارة تطوير الأعمال بمعهد أبحاث Lpixel، وشيهو تويونوري مدير عام إدارة البحث والتطوير بالمعهد، وقام طلعت بزيارة معهد طوكيو للتكنولوجيا "TIT" أكبر مؤسسة بحثية وطنية للعلوم والتكنولوجيا. وقام
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هيونداي توسان 2019

سيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر.. توسان تتصدر

كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن احتلال سيارة «هيونداى توسان» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، حيث تم بيع 1981 وحدة منها، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك الفئة، التي بلغت 7 آلاف و765 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وجاءت كيا «سبورتاج» فى المرتبة الثانية بحصة 14.3%، بعد أن استطاعت بيع 1107 وحدات، تلتها بيجو «3008» بحصة 9.2% بإجمالى 712 سيارة، وحلت نيسان «قشقاى» فى المرتبة الخامسة بحصة 8.5% بواقع 663 سيارة.
وزير-الماليه

المالية: ميكنة «الضرائب العقارية» مع الإنتاج الحربي

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لميكنة "الضرائب العقارية" وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقا للقانون، وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 617 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13022 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

طرح ماكينة للفكة في بريد العتبة للقضاء على الطوابير

قامت مصلحة سك العملة بوزارة المالية بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ«الفكة» بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة بما يسهم في توفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة “الفكة” الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو «الشهداء» بميدان رمسيس في سبتمبر 2018، وأكد بيان لوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.
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وزير-التعليم-العالى-يلتقي-الرئيس-التنفيذي-لشركة-هواوي

تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي برئيس شركة هواوي مصر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وأشار الوزير إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين في شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.
مباحثات-مصر-والصين

مباحثات مصرية -صينية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT وأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CAICT) ومعهد الصين لتقييس الإلكترونيات وذلك خلال زيارة الوفد لمصر في الفترة من 26- 27 مايو في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في أبريل الماضي، خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق ببكين.
وزير-الاتصالات وسفيرة-فنلندا ‎

مصر تبحث التعاون مع فنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل عمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحظى به فنلندا من تطور مشهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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