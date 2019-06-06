نشاط مكثف ولقاءات مؤثرة لوزير الاتصالات في اليابان

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

وزير الاتصالات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ماساتوشي إيشيدا، وزير الاتصالات الياباني، وذلك بحضور أيمن كامل سفير مصر في اليابان. وتناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات، كما تم تأكيد توسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين، خاصة أن مصر تعد حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا، وذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي الذي يعقد في مدينة تسوكوبا باليابان. وشهد اللقاء استعراض الرؤيات حول أهم القضايا التي سيتناولها اجتماع مجموعة الـ20 للاقتصاد الرقمي.

وعقد طلعت اجتماعات ثنائية مع أوسامو ليزوكا، الرئيس التنفيذي لشركة MedMain، وكذلك مع شينيتشيرو توكوماسو مدير عام إدارة تطوير الأعمال بمعهد أبحاث Lpixel، وشيهو تويونوري مدير عام إدارة البحث والتطوير بالمعهد، وقام طلعت بزيارة معهد طوكيو للتكنولوجيا "TIT" أكبر مؤسسة بحثية وطنية للعلوم والتكنولوجيا. وقام