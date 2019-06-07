فوائد الشبت.. يعالج الإسهال ويمنع الأرق

يتميز الشبت بخصائص مضادة لنشاط الميكروبات، وقد ثبت أنه يمنع حدوث عدد من الالتهابات الميكروبية في جميع أنحاء الجسم، وكذلك الالتهابات التي قد تؤدي إلى جروح مفتوحة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد الشبت

إذا تعمقت في الأنظمة الغذائية و"الدايت" ستجد أول ما يحرص عليه إخصائي التغذية هو تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تحسن من عملية الهضم، والخضراوات الورقية هي مصدر جيد لها؛ على سبيل المثال: البقدونس والشبت والخس، وكثير من الخضراوات الأخرى. قد يكون الشبت ليس له شهرة كبيرة، لكنه يتميز بفوائد صحية عديدة، أهمها علاج الأرق والإسهال، وكل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي، كما أنه يخفف من اضطرابات الدورة الشهرية، إضافة إلى أنه يعزز من قوة الجهاز المناعي.

يستمد الشبت فوائده الصحية من مكوناته الطبيعية، فهو يحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات المتمثلة في فيتاميني C وA إضافة إلى الحديد والماغنسيوم وحمض الفوليك. وفي ما يلي بعض الفوائد الطبيعية للشبت، التي ستجعلك تدرجه كمكون أساسي في السلطة بجانب الخضراوات الأخرى، نقلا عن "organicfacts": 1- يعزز