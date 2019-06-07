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فوائد الشبت.. يعالج الإسهال ويمنع الأرق

يتميز الشبت بخصائص مضادة لنشاط الميكروبات، وقد ثبت أنه يمنع حدوث عدد من الالتهابات الميكروبية في جميع أنحاء الجسم، وكذلك الالتهابات التي قد تؤدي إلى جروح مفتوحة
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الشبت
فوائد الشبت
إذا تعمقت في الأنظمة الغذائية و"الدايت" ستجد أول ما يحرص عليه إخصائي التغذية هو تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تحسن من عملية الهضم، والخضراوات الورقية هي مصدر جيد لها؛ على سبيل المثال: البقدونس والشبت والخس، وكثير من الخضراوات الأخرى. قد يكون الشبت ليس له شهرة كبيرة، لكنه يتميز بفوائد صحية عديدة، أهمها علاج الأرق والإسهال، وكل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي، كما أنه يخفف من اضطرابات الدورة الشهرية، إضافة إلى أنه يعزز من قوة الجهاز المناعي.
يستمد الشبت فوائده الصحية من مكوناته الطبيعية، فهو يحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات المتمثلة في فيتاميني C وA إضافة إلى الحديد والماغنسيوم وحمض الفوليك. وفي ما يلي بعض الفوائد الطبيعية للشبت، التي ستجعلك تدرجه كمكون أساسي في السلطة بجانب الخضراوات الأخرى، نقلا عن "organicfacts": 1- يعزز
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أضرار-اللحوم-الحمراء

ليست الحمراء فقط.. اللحوم البيضاء ترفع الكوليسترول

عند التحدث عن الطعام المفيد والضار بصحتنا، ستجد الجميع يفرط في بعض الأشياء؛ على سبيل المثال الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، إضافة إلى السكريات، وغيرها من الأطعمة التي لها آثار سلبية فى صحتنا، وفي كل يوم سنكتشف أنه توجد بعض الأطعمة التي نتناولها ولا نعرف أن لها آثارا سلبية، فتناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى من المحتمل أن يكون سيئا لقلبك كاتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء مثل اللحم البقري والضأن، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث الجديدة، فهل لا يوجد طعام آمن لنا على كوكب الأرض؟
وجبة-الإفطار

إهمال وجبة الإفطار يعرضك للأزمات القلبية

هناك الكثير من الروتين اليومي الذي يقوم به الأشخاص بغض النظر عن مدى صحته أو ضرره لهم، فالبعض يستيقظ سريعا ليرتدي ملابسه ويذهب إلى العمل سريعا دون تناول وجبة الإفطار، وبعض الأشخاص الآخرين يحبون الاستعداد جيدا ليومهم من خلال الاستيقاظ وتناول وجبة الإفطار الصحية، وشرب كوب من القهوة أو العصير "الفريش" على حسب الرغبة. والمحزن في الأمر أن بعض الأشخاص يمكنهم تخطي وجبة الإفطار، بالإضافة إلى تناول العشاء في وقت متأخر، وهذا الأمر له تأثيرات سلبية فى الصحة، وفقا لما ذكرته دراسات علمية حديثة.
الشاي-باللبن

الشاي باللبن مشروب شعبي يحمل فوائد صحية عديدة

الشاي باللبن من المشروبات المحببة للكثيرين، كما أنها قد تكون إدمانا مثل النسكافيه والقهوة، فهذا المشروب قادر على إدخال السعادة في قلوب محبيه، كما أنه يساعد في نشاط وانتباه البعض فهو كبديل للكافيين. يحتوي الشاي باللبن على بعض الفوائد الصحية، وعندما يتم خلط هذين المشروبين، فإنه سيعطي فوائد صحية أكثر كالحفاظ على المناعة التي تساعد في حماية الصحة. وعند الحديث عن كل مشروب على حدة، فكل واحد يحمل من العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك الاستفادة منها، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدهما معا وقبل مزجهما حسبما ذكر موقع Dr Health Benefits.
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السهر-والنوم-متأخر (2)

اعرف كيف تستيقظ بعد يوم طويل من التعب؟

قد تواجه بعض المشكلات والضغوطات فتهرب منها بالنوم، كما أن الكثير من الأبحاث تكشف عن أن قلة النوم لها العديد من المخاطر الصحية، حيث تؤثر على الدماغ والتركيز والصحة العامة، ولكن أثبتت دراسة جديدة أنه قد يكون النوم لمدة 9 ساعات في الليلة أمرًا سيئًا للذاكرة مثل الحصول على 5 ساعات فقط. من المعروف أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة يمكنهم توقع مشاكل في الذاكرة، ولكن وجدت دراسة نفس التأثيرات على أولئك الذين ينامون حوالي 9 ساعات في الليلة الواحدة، حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
النوم-بطريقة-صحية-في-رمضان

نظام غذائي صحي.. تغلب على النوم المتقطع برمضان

يتغير أسلوب حياتنا بشكل كبير في رمضان، وذلك يشمل النظام الغذائي أو عدد ساعات النوم، أو العادات التي نقوم بها مثل ممارسة التمرينات الرياضية في أوقات محددة، ولأن شهر رمضان لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، يجب تنظيم الوقت بشكل يسمح بالنوم الكافي وإقامة شعائر الله من قراءة قرآن وصلاة وزيارة الأقارب، بجانب متابعة المسلسلات التي ترغب بها. فالساعة البيولوجية تتغير بشكل كبير في رمضان نظرا لأننا نحتاج للاستيقاظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين من أجل السحور، ويؤثر ذلك بشكل كبير على النوم، مما يجعلنا غير قادرين على ممارسة الأعمال اليومية بشكل صحيح.
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