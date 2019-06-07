فوائد الشبت.. يعالج الإسهال ويمنع الأرق

يتميز الشبت بخصائص مضادة لنشاط الميكروبات، وقد ثبت أنه يمنع حدوث عدد من الالتهابات الميكروبية في جميع أنحاء الجسم، وكذلك الالتهابات التي قد تؤدي إلى جروح مفتوحة
إذا تعمقت في الأنظمة الغذائية و"الدايت" ستجد أول ما يحرص عليه إخصائي التغذية هو تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تحسن من عملية الهضم، والخضراوات الورقية هي مصدر جيد لها؛ على سبيل المثال: البقدونس والشبت والخس، وكثير من الخضراوات الأخرى. قد يكون الشبت ليس له شهرة كبيرة، لكنه يتميز بفوائد صحية عديدة، أهمها علاج الأرق والإسهال، وكل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي، كما أنه يخفف من اضطرابات الدورة الشهرية، إضافة إلى أنه يعزز من قوة الجهاز المناعي.
يستمد الشبت فوائده الصحية من مكوناته الطبيعية، فهو يحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات المتمثلة في فيتاميني C وA إضافة إلى الحديد والماغنسيوم وحمض الفوليك. وفي ما يلي بعض الفوائد الطبيعية للشبت، التي ستجعلك تدرجه كمكون أساسي في السلطة بجانب الخضراوات الأخرى، نقلا عن "organicfacts":
1- يعزز
يستمد الشبت فوائده الصحية من مكوناته الطبيعية، فهو يحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات المتمثلة في فيتاميني C وA إضافة إلى الحديد والماغنسيوم وحمض الفوليك. وفي ما يلي بعض الفوائد الطبيعية للشبت، التي ستجعلك تدرجه كمكون أساسي في السلطة بجانب الخضراوات الأخرى، نقلا عن "organicfacts":
1- يعزز من عملية الهضم
يستخدم الشبت منذ القدم كعلاج تقليدي لأمراض الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم وآلام المعدة وذلك وفقا لكثير من الدراسات، فالزيوت الحيوية التي توجد بداخله تعمل على تحفيز وتنشيط العصارات الهضمية، وهذه الزيوت أيضًا تعمل على تحفيز حركة الأمعاء الدقيقة، والتخفيف من حدة الإمساك، فكل ما يحتوي على ألياف غذائية يفيد المعدة بشكل كبير.
2- يمنع الأرق
الزيوت الحيوية التي توجد في هذه الأعشاب تتميز بخصائص قوية، فهي بمنزلة مهدئ ومنوم، إذ تعمل على تهدئتك بشكل كبير من أجل ليلة نوم هادئة، كما أن وجود فيتامين B12 ومركبات الفلافونويد في تلك الزيوت يعمل على التنشيط من إفراز بعض الإنزيمات والهرمونات التي تتميز بآثار مهدئة ومنومة، فإذا كنت تعاني من الأرق، تناول الشبت فهو يعد خيارا مثاليا للمساعدة في ذلك.
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3- يحافظ على صحة العظام
يحتوي الشبت على كميات معقولة من الكالسيوم تجعله مهما بشكل كبير في حمايتك من فقدان العظام وفقدان كثافة المعادن في العظام، فهشاشة العظام تؤثر فى الملايين من الأشخاص كل عام، والكالسيوم ضمن المعادن الأخرى التي تعد مكونات أساسية للنمو الطبيعي للعظام، بجانب إصلاح العظام المصابة.
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4- التحكم في مرض السكري
يرتبط الشبت بشكل كبير بمرض السكري والتحكم في معدلات الأنسولين، فعلى الرغم من أن الأبحاث تعد محدودة في هذه المنطقة، فقد أوضحت بعض الدراسات أنه يساعد بشكل كبير في التقليل من تقلبات مستويات الدهون في الدم ومعدلات الأنسولين أيضًا بالنسبة لمرضى السكري.
5- يعزز من الجهاز المناعي
يتميز الشبت بخصائص مضادة لنشاط الميكروبات، وقد ثبت أنه يمنع حدوث عدد من الالتهابات الميكروبية في جميع أنحاء الجسم، وكذلك الالتهابات التي قد تؤدي إلى جروح مفتوحة أو جروح صغيرة فى الجلد.
6- يعالج الإسهال
الإسهال والإمساك من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي، ويحدث الإسهال نتيجة شيئين: عسر الهضم والميكروبات. من ناحية عسر الهضم فالشبت قد يكون مفيدا بشكل كبير؛ وذلك بسبب أن خصائصه الهضمية جيدة جدا، ونظرا لأنه يحتوي على كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد المتركزة في الزيوت الأساسية، فإنه يساعد في علاج الإسهال عن طريق مكافحة الالتهابات الميكروبية التي تحاول مهاجمة الجسم.
7- التخفيف من آلام المفاصل
الذي لا تعرفه أن هذه الخضراوات الورقية تعد بمنزلة أعشاب مضادة للالتهابات، وذلك يعني أنها تساعد بشكل كبير في التقليل من الألم المرتبط بالأمراض؛ مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.
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