رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

شيرين

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بـ"تويتر": "حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك، وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ماتغبيش أبدًا عن الناس اللي بيحبوكي".جدير بالذكر أن هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي