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رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
شيرين
شيرين
رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بـ"تويتر": "حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك، وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ماتغبيش أبدًا عن الناس اللي بيحبوكي".جدير بالذكر أن هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي
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اصالة

أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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هيفاء-وهبى (2)

هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
شيرين-عبد-الوهاب

الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
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حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ«حسن حسني»

منذ صباح اليوم، يتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" يظهر فيها الفنان حسن حسني داخل العناية المركزة، على جهاز التنفس الاصطناعي، كما تحدثت صفحات عدة عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، لكن تلك الأنباء نفتها الفنانة نهال عنبر، التي قالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليا، بل إنه غادر المستشفى إلى منزله منذ ساعات، وربما الصورة المتداولة التُقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها، أو كانت من أحد أعماله الفنية.
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