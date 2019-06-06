ملفات المحاكمة تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

تمثل العديد من القضايا والتقارير التي تتناول مخالفات صريحة ارتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أصبح رئيسًا للبلاد خطورة على مستقبله بعد الرحيل من البيت الأبيض

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

ترامب

على الرغم من محاولات الديمقراطيين المستمرة لإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح ملفات إدانته ومحاولة الوصول بها إلى منصات المحاكم في الولايات المتحدة، فإن الحصانة والقيمة التي يتمتع بها كرئيس للبيت الأبيض، لا تزال تعوق تلك المجهودات. وقد يرى الديمقراطيون وحتى الجمهوريون الراغبون في حساب ترامب، فرصة كبيرة إذا خرج من البيت الأبيض، حال خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، والتي بدأ الاستعداد لها مبكرًا عبر سلسلة من الجولات غير الرسمية في عدد من الولايات الأمريكية.

ومع النقاشات الدائرة داخل أروقة الكونجرس حول ما إذا كان سيتم عزل الرئيس دونالد ترامب، قدم مؤتمر المحامي الخاص روبرت مولر، والذي تولى مهام التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية 2016، تذكيرًا بأن الإقالة ليست هي الخيار الوحيد لمحاكمة الرئيس. اقرأ أيضا: ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة