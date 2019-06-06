ملفات المحاكمة تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

تمثل العديد من القضايا والتقارير التي تتناول مخالفات صريحة ارتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أصبح رئيسًا للبلاد خطورة على مستقبله بعد الرحيل من البيت الأبيض
على الرغم من محاولات الديمقراطيين المستمرة لإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح ملفات إدانته ومحاولة الوصول بها إلى منصات المحاكم في الولايات المتحدة، فإن الحصانة والقيمة التي يتمتع بها كرئيس للبيت الأبيض، لا تزال تعوق تلك المجهودات.
وقد يرى الديمقراطيون وحتى الجمهوريون الراغبون في حساب ترامب، فرصة كبيرة إذا خرج من البيت الأبيض، حال خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، والتي بدأ الاستعداد لها مبكرًا عبر سلسلة من الجولات غير الرسمية في عدد من الولايات الأمريكية.
ومع النقاشات الدائرة داخل أروقة الكونجرس حول ما إذا كان سيتم عزل الرئيس دونالد ترامب، قدم مؤتمر المحامي الخاص روبرت مولر، والذي تولى مهام التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية 2016، تذكيرًا بأن الإقالة ليست هي الخيار الوحيد لمحاكمة الرئيس.
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ومع النقاشات الدائرة داخل أروقة الكونجرس حول ما إذا كان سيتم عزل الرئيس دونالد ترامب، قدم مؤتمر المحامي الخاص روبرت مولر، والذي تولى مهام التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية 2016، تذكيرًا بأن الإقالة ليست هي الخيار الوحيد لمحاكمة الرئيس.
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وقالت مجلة بوليتيكو الأمريكية، إن الخطوط العريضة لمحاكمة مدنية محتملة للرئيس ترامب آخذة في الظهور بالفعل، خاصة في ظل استمرار النظر في بعض الاتهامات التي تناولتها تقارير عن التهرب الضريبي، والمخالفات القانونية في الحملة، والمساهمات الأجنبية للفوز بمقعد الرئيس.
وعلى الرغم من أن معارضة الرئيس لا تزال تعوق سير التحقيقات في هذه الاتهامات الجارية، فإن الرهان الرئيسي سيكون على قضية عرقلة سير العدالة، بالتحديد عندما حاول ترامب، منع جهود مكتب المستشار الخاص من التحقيق في علاقات حملته مع روسيا.
وفي المجلد الثاني من تقريره المؤلف من 448 صفحة، يقدم مولر أدلة على عرقلة العدالة التي يمكن لأي مدعي اتحادي مختص أن يستخدمها لصياغة لائحة اتهام ضد ترامب، وقد أوضح مولر نفسه أن تقريره المفصل كان يهدف جزئيًا إلى "توثيق الأدلة والحفاظ" لأن "الرئيس ليس لديه حصانة بعد أن يترك منصبه"، حسب ما ورد في المجلة الأمريكية.
وعلى الرغم من أنه يصعب معرفة بالضبط كيف ستبدو محاكمة المواطن ترامب، أو من الذي سيجريها، فمن الممكن بالفعل تصور بعض المسارات التي قد يتخذها الادعاء.
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وأكدت بوليتيكو، أن فريق مولر فحص 10 مسارات لسلوك لترامب، يمكن أن تشكل عرقلة للعدالة، ولكن ليس من الواضح أن هناك أدلة كافية لإثباتها كلها بما لا يدع مجالاً للشك، مشيرة إلى أن ثلاثة من التهم المحتملة بدت قوية جدا، بحيث من السهل إدراجها في أي لائحة اتهام ضد ترامب.
وأشارت المجلة التي استندت في تقييمها إلى العديد من شهادات المحللين والخبراء القانونيين، إلى أن أقوى حالات الإدانة ستكون في ملف قيام ترامب، بمحاولات إقالة مولر، الرجل المعين للتحقيق في تدخل الحكومة الروسية في انتخابات عام 2016 واحتمالية تآمر حملة ترامب معها.
ويُعرف القانون الأمريكي عرقلة العدالة بأنها تشمل التصرفات التي يقوم بها أي شخص لتقويض التحقيق بقصد القيام بذلك، ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن محاولات ترامب التخلص من مولر كان سيؤثر على سير التحقيق.
وعندمل حلَ الوقت الذي حاول فيه ترامب، طرد مولر، كان يعلم أن المحامي الخاص يحقق معه أيضًا في شأن عرقلة العدالة، وهو ما يعني أنه كان يدرك خطورة الموقف الذي كان يمر به كرئيس للبلاد.
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وتبدو عرقلة العدالة هي الملف الأكثر خطورة على مستقبل ترامب، وذلك في أعقاب خروجه من البيت الأبيض، سواء كان ذلك خلال العام المقبل، أو حتى بعد انتهاء ولايته الثانية إذا ما تمكن من الفوز في الاستحقاق الديمقراطي 2020.