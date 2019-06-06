«عيد بدون مخدرات».. ملاحقات أمنية في 6 محافظات

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

مخدرات

"عيد بدون مخدرات" شعار رفعته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، لتوجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة. وشهدت الحملات مشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

أسفرت الجهود عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام، وهاتفان محمولان ومبلغ مالي، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كجم، وهاتف محمول ومبلغ مالي. وألقت قوات