جريمة

«عيد بدون مخدرات».. ملاحقات أمنية في 6 محافظات

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
مخدرات
مخدرات
"عيد بدون مخدرات" شعار رفعته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات، لتوجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة. وشهدت الحملات مشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، مطروح، بورسعيد، أسيوط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
أسفرت الجهود عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلوجرام، وهاتفان محمولان ومبلغ مالي، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كجم، وهاتف محمول ومبلغ مالي. وألقت قوات
اقرأ المزيد
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا، منذ قليل، بجروح قطعية وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي عند الكيلو 76 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، على أثر انفجار إطار السيارة وعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور.
زينة

بلاغ يتهم زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا جواهرجي

اصطحب صاحب محلات مجوهرات شهير زوجته وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، وحررا محضرا يتهمان فيه خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة خلال الإدلاء بأقوالها في محضر الشرطة بالقسم أنها اكتشفت اختفاء "أنسيال ألماظ" باهظ الثمن من غرفة النوم، مؤكدة أنها سابقة تحدث لأول مرة وأن الاشتباه ينحصر في العاملين المترددين على الفيلا، لا سيما الخادمة نظرًا لأن دخولها غرفة النوم أمر طبيعي وفق عملها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة عن مفاجأة بشأن ملابسات الواقعة.
إطلاق نار - أرشيفية

«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

"أنا كبير المنطقة كلها"، كلمات جاءت على لسان مسجل خطر له باع طويل في عالم الإجرام ما بين وقائع ضرب وبلطجة وسلاح أبيض، مهددا أهالي منطقة سكنه بالإيذاء حال عدم امتثالهم لأوامره، لم يمتثل لتحذيرات البعض بأن ما يرتكبه ستكون عواقبه وخيمة وأن الاستنجاد برجال الشرطة أمر يسير، سرعان ما سينتهي به خلف القضبان، ومن ثم زيادة سجله الإجرامي لدى قوات الأمن، لكن الأمور تعقدت بوتيرة سريعة، أمسك الشاب الثلاثيني ببندقيته الخرطوش وأطلق النار بشكل عشوائي على غرار المشاهد السينمائية.
حملة-امنية

الشرطة تلاحق تجار المخدرات وحائزي السلاح في الدقي

وجهت قوات الشرطة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم شرطةالدقي بقطاع الوسط، شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والحماية المدنية، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، وملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي السلاح والذخائر غير المرخصة، فضلا عن رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

مكافحة المخدرات تطارد تجار الكيف في 5 محافظات

أعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 10 قضاية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 11 متهما.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

تفاصيل مداهمة أوكار مروجي الكيف في 4 محافظات

تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالتصدي لمروجي المواد المخدرة بمختلف أشكالها خاصة التخليقية منها (الإستروكس - الفودو - الشادو) لما لها من خطورة بالغة على حياة الشباب، الأمر الذي يؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج وحركة التنمية في البلاد وسط توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بإحباط ترويج تلك المواد من منابعها وتكثيف الحملات الشرطية بمختلف المحافظات ومداهمة البؤر الإجرامية التي تعد نقطة انطلاق لعملية التوزيع من قبل التجار على عملائهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org