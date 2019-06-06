إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

انقلاب ميكروباص -صورة أرشيفية

أصيب 12 شخصًا، منذ قليل، بجروح قطعية وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي عند الكيلو 76 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، على أثر انفجار إطار السيارة وعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من قسم شرطة غرب النوبارية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" عند الكيلو 76 بدائرة القسم. على الفور، انتقل الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، وقوات الحماية المدنية، وسيارتا