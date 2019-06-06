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سيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر.. توسان تتصدر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن احتلال سيارة «هيونداى توسان» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، حيث تم بيع 1981 وحدة منها، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك الفئة، التي بلغت 7 آلاف و765 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وجاءت كيا «سبورتاج» فى المرتبة الثانية بحصة 14.3%، بعد أن استطاعت بيع 1107 وحدات، تلتها بيجو «3008» بحصة 9.2% بإجمالى 712 سيارة، وحلت نيسان «قشقاى» فى المرتبة الخامسة بحصة 8.5% بواقع 663 سيارة.
وجاءت السيارة شيرى «تيجو» في المرتبة السادسة بحصة 8.3%، مسجلة 642 مركبة، تلتها ميتسوبيشي «أكليبس كروس» بحصة 8%، مسجلة 623 مركبة، ثم سوبارو«XV» بحصة 6%، محققة بيع 463 مركبة. وشهدت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 2000 سي سي فأقل نموًّا بنسبة 4% بعد
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بيان-اعلامي (5)

نشاط مكثف ولقاءات مؤثرة لوزير الاتصالات في اليابان

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ماساتوشي إيشيدا، وزير الاتصالات الياباني، وذلك بحضور أيمن كامل سفير مصر في اليابان. وتناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات، كما تم تأكيد توسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين، خاصة أن مصر تعد حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا، وذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي الذي يعقد في مدينة تسوكوبا باليابان. وشهد اللقاء استعراض الرؤيات حول أهم القضايا التي سيتناولها اجتماع مجموعة الـ20 للاقتصاد الرقمي.
وزير-الماليه

المالية: ميكنة «الضرائب العقارية» مع الإنتاج الحربي

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لميكنة "الضرائب العقارية" وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقا للقانون، وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 617 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13022 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

طرح ماكينة للفكة في بريد العتبة للقضاء على الطوابير

قامت مصلحة سك العملة بوزارة المالية بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ«الفكة» بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة بما يسهم في توفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة “الفكة” الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو «الشهداء» بميدان رمسيس في سبتمبر 2018، وأكد بيان لوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.
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نيسان-صني

15 سيارة انخفضت أسعارها في شهر مايو

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. فهل تنجح محاولاتهم أو لا؟
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