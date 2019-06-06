سيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر.. توسان تتصدر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

هيونداي توسان

كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن احتلال سيارة «هيونداى توسان» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، حيث تم بيع 1981 وحدة منها، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك الفئة، التي بلغت 7 آلاف و765 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وجاءت كيا «سبورتاج» فى المرتبة الثانية بحصة 14.3%، بعد أن استطاعت بيع 1107 وحدات، تلتها بيجو «3008» بحصة 9.2% بإجمالى 712 سيارة، وحلت نيسان «قشقاى» فى المرتبة الخامسة بحصة 8.5% بواقع 663 سيارة.

وجاءت السيارة شيرى «تيجو» في المرتبة السادسة بحصة 8.3%، مسجلة 642 مركبة، تلتها ميتسوبيشي «أكليبس كروس» بحصة 8%، مسجلة 623 مركبة، ثم سوبارو«XV» بحصة 6%، محققة بيع 463 مركبة. وشهدت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 2000 سي سي فأقل نموًّا بنسبة 4% بعد