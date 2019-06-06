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سيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر.. توسان تتصدر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن احتلال سيارة «هيونداى توسان» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، حيث تم بيع 1981 وحدة منها، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك الفئة، التي بلغت 7 آلاف و765 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وجاءت كيا «سبورتاج» فى المرتبة الثانية بحصة 14.3%، بعد أن استطاعت بيع 1107 وحدات، تلتها بيجو «3008» بحصة 9.2% بإجمالى 712 سيارة، وحلت نيسان «قشقاى» فى المرتبة الخامسة بحصة 8.5% بواقع 663 سيارة.
وجاءت السيارة شيرى «تيجو» في المرتبة السادسة بحصة 8.3%، مسجلة 642 مركبة، تلتها ميتسوبيشي «أكليبس كروس» بحصة 8%، مسجلة 623 مركبة، ثم سوبارو«XV» بحصة 6%، محققة بيع 463 مركبة. وشهدت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 2000 سي سي فأقل نموًّا بنسبة 4% بعد
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5 أسئلة قبل شراء سيارة جديدة لأول مرة

لا شك أن السيارات باتت من أهم الأمور التي يجب توافرها لدى كل عائلة، لا سيما أنها وسيلة تنقل مريحة ومُسعفة في العديد من الأوقات، ولذلك يُفكر العديد من الفئات الجماهيرية بمختلف طبقاتها الاقتصادية في شراء سيارات جديدة لهذه المهام. وبطبيعة الحال يحتاج شراء سيارة جديدة لأول مرة للعديد من الأمور التي تحدد توجهات الراغبين في ذلك، خاصة مع اختلاف وتنوع الموديلات الموجودة بالأسواق، سواء من حيث القدرات الفنية أو الشكل الخارجي والتصميم، أو حتى الإمكانات التقنية الحديثة التي تتمتع بها كل سيارة.
هوندا سيفيك 2018

منها بيكانتو.. السيارات الأفضل لحديثي قيادة السيارات

يعاني البعض من مشكلات كثيرة في قيادة السيارات في بداية الأمر، إلا أن ذلك سرعان ما يزول فور توافر الخبرات اللازمة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل البعض يقبل على بعض السيارات التي تتناسب مع احتياجاتهم بشكل خاص في ذلك الوقت. وعلى مدى السنوات الماضية، كانت العديد من الشركات العالمية معنية بإطلاق تقنيات جديدة تساعد المبتدئين في قيادة السيارات، كما أن العديد من الموديلات التي يمكن من خلال أبعادها أن تكون من بين أفضل الخيارات التي يمكن أن يستخدمها سائقو السيارات عند تعلمهم القيادة لأول مرة.
بيجو 301

زيرو جمارك ترفع واردات السيارات الأوروبية لمصر 44%

أظهر أحدث تقارير منفذ الإسكندرية الجمركي عن واردات السيارات الأوروبية نموا ملحوظا، وذلك عقب تطبيق قرار مصلحة الجمارك المصرية للمرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك» على أنواع السيارات المنتجة بتكتل دول الاتحاد الأوروبى، حيث شهدت مصر قفزة في واردات تلك السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2019 بنسبة تصل إلى 44.3%، لتسجل 12 ألفًا، و789 سيارة، مقابل 8864 سيارة أوروبية تم استيرادها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لمنفذ الإسكندرية الجمركي.
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بيجو-5008-2018

أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» للربع الأول من عام 2019 عن السيارات أوروبية المنشأ الأكثر مبيعا في السوق المصرية، خاصة بعد قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، في يناير الماضي، القرار الذي تسبب في تخفيض أسعارها بشكل مقبول، ونركز هنا على أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. من بينها «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، بيجو 301، أوبل أسترا، نيسان قشقاي، بيجو 5008، أوبل أنسجنيا، وفورد كوجا، وأخريات».
دودج-جورني

منها رينجيد.. هذه السيارات تجنب شراءها في 2019

على الرغم من الرهان المستمر للشركات العالمية على تطوير سيارات مختلفة من حيث الإمكانات والقدرات والطرز الفنية التي تنتمي لها، فإن بعضها لم يكن على المستوى المطلوب من الناحية الجماهيرية خلال العام الجاري، وذلك رغم التطوير الذي حظيت به. العديد من السيارات خلال العام الماضي وجدت اهتمامًا كبيرًا من قبل شركاتها المصنعة، وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يمنحها الأفضلية النسبية على حساب نظيراتها من الموديلات الجديدة بالأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، إلا أنها لم تستطع إنجاز مهامها السوقية.
نيسان باترول

السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

أصبحت سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات واحدةً من أكثر الفئات طلبًا في السوق المصرية، نظرًا للإمكانات التي توفرها، وملاءمتها للطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تضم محركات قوية، وتضم هذه الفئة سيارات من النوع الفاخر، اختلفت حصتها السوقية من حصد مبيعات تزيد أو تنخفض، حسب التخفيضات السعرية، والإمكانات التي تقدمها كل واحدة منها على حدة.. فما السيارات الـSUV الفاخرة؟ وكم تبلغ أسعارها؟ وما مواصفات كل منها؟ وكم تبلغ سعة محرك وقوة كل واحدة منها؟
شيفروليه-فولت

السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في الأسواق 2019

تنتج العديد من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية، العشرات من الموديلات الكهربائية، التي باتت لها شعبية واسعة في مختلف أنواع الأسواق، خاصة أنها تتوافق مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة واستخدام أنماط نظيفة من الطاقة في عملية التشغيل. ولا شك أن المبيعات قد تكون هي الوسيلة الأكثر فعالية لقياس مدى نجاح السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن تم إصدار العشرات من الموديلات والسيارات الكهربائية الجديدة في الأسواق العالمية منذ بداية العام الجاري.
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