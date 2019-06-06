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«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم: أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال. وشارك
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المليجي وعلوية جميل.. 44 عاما زواج لم تُنهه نزوات

بينما الفنان محمود المليجي، المولود في 22 ديسمبر 1910، يخطو خطواته الأولى نحو طريق النجومية، من خلال فرقة رمسيس المسرحية، لصاحبها ونجمها الأول يوسف وهبي، والذي اقتنع بموهبته وأشركه في كل عروض الفرقة، ثم إشراكه في عدد من الأفلام السينمائية منها "وداد، الحب المورستاني، ساعة التنفيذ"، وإذا بوالده يتوفى، وتدخل الأسرة في ضائقة مالية شديدة خاصة أن دخل الابن من الفن بالكاد يكفيه، وما هي إلا فترة قليلة حتى توفيت الأم السند والعون الأول، فأصيب بصدمة شديدة.
الفنان-محمد-سعد (1)

إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
محمود-المليجى

في مثل هذا اليوم.. توفي محمود المليجي

في مثل هذا اليوم 6 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1983: توفي الفنان محمود المليجي. وفي عام 1967: القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى بابل. وفي عام 1982: الجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت.
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كازابلانكا

4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
بوستر-كلبش

المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:
كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
كازابلانكا

«كازابلانكا» أول أيام العيد بدول الخليج

تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت. في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند عرضه في دول الخليج، وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش»، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح «حرب كرموز».
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