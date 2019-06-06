«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

كازابلانكا

نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.

فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم: أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال. وشارك