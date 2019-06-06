ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

هاني أبو ريدة وأحمد أحمد

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.

وعلم «التحرير» من مصادره أن رئيس الكاف تعاقد مع «تاكتيكال ستيل» للقيام بدور الوسيط في شراء الأدوات الرياضية بخلاف ما كان متبعا من قيام الاتحاد بالشراء مباشرة من الشركات الكبيرة. وأضافت المصادر أن اتهامات الفساد تتمحور حول سببين، الأول أن الشركة الوسيطة كانت تشتري الأدوات الرياضية