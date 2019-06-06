رسالة محمد إمام لكريم محمود عبدالعزيز بعد نجاح هوجان

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

هوجان

أعرب النجم محمد إمام، اليوم الخميس، عن أنه كان يتمنى أن يرى في السابق عملًا يجمع بين والده الزعيم عادل إمام، والساحر الراحل محمود عبد العزيز. كما شدّد على سعادته بالعمل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "هوجان" والذي نافسا به في موسم مسلسلات رمضان 2019، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشاركهما بطولته النجوم: صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور، وغيرهم.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أنا اكتر واحد كان نفسي أشوف الزعيم والساحر مع بعض في عمل، بس أظن مفيش أحلى من كده، الناس أتخضوا أن إحنا هنمثل مع بعض، وأتخضوا أكتر لما شافوا تمثيلنا مع بعض، أخويا اللي مكسر الدنيا واللي شال مسلسل (هوجان) على كتفه كريم محمود عبدالعزيز".وتدور أحداث "هوجان" حول شاب