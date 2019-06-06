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رسالة محمد إمام لكريم محمود عبدالعزيز بعد نجاح هوجان

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
هوجان
هوجان
أعرب النجم محمد إمام، اليوم الخميس، عن أنه كان يتمنى أن يرى في السابق عملًا يجمع بين والده الزعيم عادل إمام، والساحر الراحل محمود عبد العزيز. كما شدّد على سعادته بالعمل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "هوجان" والذي نافسا به في موسم مسلسلات رمضان 2019، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشاركهما بطولته النجوم: صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور، وغيرهم.
وكتب محمد إمام عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أنا اكتر واحد كان نفسي أشوف الزعيم والساحر مع بعض في عمل، بس أظن مفيش أحلى من كده، الناس أتخضوا أن إحنا هنمثل مع بعض، وأتخضوا أكتر لما شافوا تمثيلنا مع بعض، أخويا اللي مكسر الدنيا واللي شال مسلسل (هوجان) على كتفه كريم محمود عبدالعزيز".وتدور أحداث "هوجان" حول شاب
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يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: الفنان لا يسيء لزملائه

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سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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قصة حب تجمع محمد إمام وهاجر أحمد في «هوجان»

يبدو أن الثلاثي أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، المشاركات فى بطولة مسلسل «هوجان»، وقعن جميعا فى غرام بطل العمل محمد إمام، لنجد أنه تزوج الأولى «نوجة» لكنه انفصل عنها بعد أن وجدها تبحث عن الثراء السريع حتى لو بطرق غير مشروعة، والثانية «وردة» التي تحبه وتحاول التقرب إليه، لكنه لا يبادلها نفس المشاعر، والثالثة «نور» التى أعجبت به، خاصة أنه مختلف عن عالمها وعن والدها الذي يتورط في أعمال غير مشروعة. وشهدت الحلقة السابعة عشرة من المسلسل بداية قصة «نور» و«هوجان»، التى يبدو أنها ستكون بطلة حكاياته فى الحلقات المقبلة.
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من داليدا خليل التي ظهرت مع محمد إمام في «هوجان»؟

على مدار الحلقتين الماضيتين من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، ظهرت معه اللبنانية داليدا خليل، وذلك فى إطار الأحداث بعد أن سافر «هوجان» مع الفنان رياض الخولي أو «كمال اللباد» إلى بيروت من أجل إتمام مناقصة، وبعد الغدر بهما، لم يجدا أمامهما سوى منزل داليدا خليل مع والدها، لمساعدتهما. وتساءل المشاهدون عن هذه الممثلة، خاصة أنها تشارك لأول مرة في عمل درامي مصري، وما لا يعرفه البعض أنه قبل أشهر من انطلاق موسم رمضان لعام 2019، طلب من الجمهور أن يرشحوا له نجمة لبنانية لتكون ضيفة شرف بحلقات المسلسل، وبعدها خرج وكشف عن اسمها بناءً على ترشيحات الجمهور له.
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