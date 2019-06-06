الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين تسليم السلطة

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

مظاهرات السودان - أرشيفية

أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تم في أديس أبابا، لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضّه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي عن السودان جدد إدانته للانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقا مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الإفريقية "إيجاد" عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان الذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وقال الدكتور سليمان عبد الجبار،