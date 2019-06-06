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أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أصالة
أصالة
حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
وأكدت أصالة أنها حتى وإن انفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم لن تعود علاقتهما كما كانت في السابق، موضحة أنها لم تتصل بها لتستفسر عما حدث لأن صدمتها كانت كبيرة.أضافت: "عندي شعور مش لطيف تجاه أنغام، سقط الاحترام، لأنني لا يوجد عندي مبررات للأشياء الصادمة ومنها خراب البيوت، والموضوع يخصني لأن الصبية التي خرب
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رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون سكانها وزوارها على موعد مع باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام خلال فترة عيد الفطر المبارك بنحو 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم النجم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، وفايز المالكي.
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آخرهم عزت أبو عوف.. فنانون على فراش المرض

رغم أجواء رمضان المبهجة التي ينتظرها الجميع من العام إلى العام ليلقى الأهل والأحباب؛ فإنه منذ بداية الشهر الكريم، وكل يوم يستيقظ الجمهور على خبر حزين من الوسط الفني، بإعلان مرض أحد الفنانين الكبار الذين طالبوا الجمهور بالدعاء لهم؛ كما أنهم فضلوا أن لا يفصحوا عن طبيعة الحالة المرضية لهم، ليتركوا جمهورهم عرضة للشائعات التي تنتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لهذا الفنان أو وفاته، وهذا الأمر مستمر حتى ونحن على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك.
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