أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أصالة

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.

وأكدت أصالة أنها حتى وإن انفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم لن تعود علاقتهما كما كانت في السابق، موضحة أنها لم تتصل بها لتستفسر عما حدث لأن صدمتها كانت كبيرة.أضافت: "عندي شعور مش لطيف تجاه أنغام، سقط الاحترام، لأنني لا يوجد عندي مبررات للأشياء الصادمة ومنها خراب البيوت، والموضوع يخصني لأن الصبية التي خرب