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113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تحرير:محمد مصباح ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الفريق مهاب مميش يتابع عبور أحدث السفن الصديقة للبيئة
الفريق مهاب مميش يتابع عبور أحدث السفن الصديقة للبيئة
تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وشهدت حركة الملاحة عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة EVER GLORY، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة كلية 221.6 ألف طن. تعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحي الصديق للبيئة
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الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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انخفاض جديد في الحرارة.. طقس ثالث أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
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الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

أرباح تاريخية.. حقيقة سداد ديون قناة السويس من موازنة الدولة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وأن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
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68 سفينة بحمولات 5.5 مليون طن تعبر قناة السويس

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية التي تعبر القناة على مدار تاريخها، بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، حيث عبرت 37 سفينة من الشمال بحمولات 2.8 مليون طن، بينما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.7 مليون طن وشهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة.
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شهادات قناة السويس| موعد استحقاقها وطريقة صرف المبلغ

في عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص على أن "تعهد هيئة قناة السويس -بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وأن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق".
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مميش: عبور 66 سفينة بحمولات 4 ملايين طن

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 66 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4 ملايين طن، حيث عبرت 41 سفينة من الشمال بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 25 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.1 مليون طن وشهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
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