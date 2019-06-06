113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تحرير:محمد مصباح ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الفريق مهاب مميش يتابع عبور أحدث السفن الصديقة للبيئة

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وشهدت حركة الملاحة عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة EVER GLORY، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة كلية 221.6 ألف طن. تعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحي الصديق للبيئة