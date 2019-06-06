إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

محمد سعد

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.

المركز الثاني كان من نصيب فيلم "الممر" محققا 2 مليون و920 ألفا و888 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، تأليف وإخراج شريف عرفة.بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 2 مليون و890 ألفا و570 جنيها، وهو من