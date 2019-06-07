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منها دودج.. هذه أسوأ سيارات عرفها الإنسان

تختلف تقييمات الجمهور والنقاد بشأن السيارات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يجعلهم يضعون مجموعة من الموديلات المهمة في قائمة السيارات الأسوأ على مستوى تاريخ الصناعة
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فورد بينتو
فورد بينتو
على الرغم من محاولة العديد من الشركات العلمية إنتاج موديلات مختلفة على مستوى التقنيات والإمكانات الفنية، فإن بعض السيارات لم تكن على المستوى المطلوب، أو حتى لم تكن على نفس القدر الذي حاولت تلك الشركات طرحه في الأسواق العالمية خلال مرحلة التصنيع. وعلى مدى سنوات طويلة، كانت بعض الموديلات غير ناجحة على المستوى الفني، وذلك على الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية في عملية إنتاجها خلال مراحل التصنيع والتطوير المختلفة، والتي كانت تشهد دومًا تقنيات فنية وأدائية مختلفة عن السائد في تلك الفترات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" مجموعة من الموديلات التي تراها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات، والتي بدأت منذ 200 عام تقريبًا.   دودج دارت على الرغم من السمعة الطيبة التي تشتهر بها شركة دودج في الأسواق العالمية، فإن موديلات سيارة دارت التي صنعت في عام 2013، تم وصفها بأنها من
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أودي Q3

سيارات ستراها في النصف الثاني من 2019

لا شك أن الشركات العالمية تعكف على التجهيز بشكل رئيس إلى العام المقبل، وذلك عن طريق النصف الثاني من 2019 أو حتى الأشهر الأولى من 2020، وهو الأمر الذي يعني ضرورة استعراض آراء الجمهور في تلك الموديلات الجديدة قبل أن تصدر بالأسواق العالمية بشكل رسمي. وبالفعل قامت بعض الشركات العالمية بالكشف عن مجموعة من الموديلات الجديدة التي سوف تصدر بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، منتظرين ردود الفعل الخاصة بالجمهور للحكم على المستوى الفني والشكل الخارجي الخاص بتلك السيارات.
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5 أسئلة قبل شراء سيارة جديدة لأول مرة

لا شك أن السيارات باتت من أهم الأمور التي يجب توافرها لدى كل عائلة، لا سيما أنها وسيلة تنقل مريحة ومُسعفة في العديد من الأوقات، ولذلك يُفكر العديد من الفئات الجماهيرية بمختلف طبقاتها الاقتصادية في شراء سيارات جديدة لهذه المهام. وبطبيعة الحال يحتاج شراء سيارة جديدة لأول مرة للعديد من الأمور التي تحدد توجهات الراغبين في ذلك، خاصة مع اختلاف وتنوع الموديلات الموجودة بالأسواق، سواء من حيث القدرات الفنية أو الشكل الخارجي والتصميم، أو حتى الإمكانات التقنية الحديثة التي تتمتع بها كل سيارة.
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سيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر.. توسان تتصدر

كشفت أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن احتلال سيارة «هيونداى توسان» صدارة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، حيث تم بيع 1981 وحدة منها، مستحوذة على حصة 25.5% من مبيعات تلك الفئة، التي بلغت 7 آلاف و765 وحدة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وجاءت كيا «سبورتاج» فى المرتبة الثانية بحصة 14.3%، بعد أن استطاعت بيع 1107 وحدات، تلتها بيجو «3008» بحصة 9.2% بإجمالى 712 سيارة، وحلت نيسان «قشقاى» فى المرتبة الخامسة بحصة 8.5% بواقع 663 سيارة.
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سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور

اعتادت الشركات العالمية تقديم سيارات جديدة تنافس لسنوات طويلة بالأسواق العالمية، إلا أن القليل منها نجحت محاولاته في أن يبقى لعقود طويلة، وهي الموديلات التي يعتبرها الجمهور تاريخية، على غرار هوندا سيفيك وتويوتا 86 وغيرها من السيارات الشهيرة. وخلال خمسينيات القرن الماضي، تمكنت هذه الموديلات من أن تجد لنفسها موقعًا بين السيارات التاريخية، وذلك على الرغم من نزول العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية التي تفوقها من حيث القدرات الفنية أو حتى من منظور الشكل الخارجي والتطوير المستمر.
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هذه أرخص سيارات رياضية متاحة بالأسواق

تبذل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات مجهودات واسعة من أجل اجتذاب الجمهور من خلال العشرات من العوامل، سواء كانت عبر الإمكانات الرياضية المتطورة أو التقنيات الحديثة في السيارات أو الأسعار المعقولة، ولذلك فإن الجمع بين كافة تلك العوامل قد يرجح كفة تلك الموديلات. ولا شك أن السيارات الرياضية هي التي تستطيع أن تمنح المستهلك الإمكانات الفنية والتقنيات المتطورة، وهو ما يعني أن مراعاة أسعار تلك الموديلات يمكن أن تكون من الخيارات المفضلة للجمهور الباحث عن إمكانيات كبيرة بأسعار معقولة في الأسواق العالمية.
أستون مارتن بولدوج

أفضل 5 سيارات بأبواب جانبية بالتاريخ

يظل التصميم الخارجي للسيارات من بين أهم الأمور التي تشغل بال العديد من الفئات الجماهيرية بشكل واضح، وهو الأمر الذي يجعل الشركات العالمية تراهن بين الحين والآخر على إمكانيات مغايرة في التصميم الخارجي للسيارة. ومن بين الأمور التي راهنت عليها الشركات العالمية في التصميمات الخارجية، هي الأبواب الجانبية، والتي تفتح إلى أعلى، وهي إحدى أكثر الأمور التي راهنت عليها الشركات العالمية منذ سنوات طويلة في العديد من الأسواق العالمية الضخمة على مدى سنوات طويلة.
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