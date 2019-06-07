منها دودج.. هذه أسوأ سيارات عرفها الإنسان

تختلف تقييمات الجمهور والنقاد بشأن السيارات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يجعلهم يضعون مجموعة من الموديلات المهمة في قائمة السيارات الأسوأ على مستوى تاريخ الصناعة
على الرغم من محاولة العديد من الشركات العلمية إنتاج موديلات مختلفة على مستوى التقنيات والإمكانات الفنية، فإن بعض السيارات لم تكن على المستوى المطلوب، أو حتى لم تكن على نفس القدر الذي حاولت تلك الشركات طرحه في الأسواق العالمية خلال مرحلة التصنيع.
وعلى مدى سنوات طويلة، كانت بعض الموديلات غير ناجحة على المستوى الفني، وذلك على الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية في عملية إنتاجها خلال مراحل التصنيع والتطوير المختلفة، والتي كانت تشهد دومًا تقنيات فنية وأدائية مختلفة عن السائد في تلك الفترات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" مجموعة من الموديلات التي تراها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات، والتي بدأت منذ 200 عام تقريبًا.
دودج دارت
على الرغم من السمعة الطيبة التي تشتهر بها شركة دودج في الأسواق العالمية، فإن موديلات سيارة دارت التي صنعت في عام 2013، تم وصفها بأنها من
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" مجموعة من الموديلات التي تراها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات، والتي بدأت منذ 200 عام تقريبًا.
دودج دارت
على الرغم من السمعة الطيبة التي تشتهر بها شركة دودج في الأسواق العالمية، فإن موديلات سيارة دارت التي صنعت في عام 2013، تم وصفها بأنها من ضمن الأسوأ على الإطلاق في تلك القائمة، وأرجع المحررون الذين صنعوا القائمة، اختيار دودج دارت 2013 بينها، إلى الخامات الرخيصة المستخدمة في صناعة المقاعد، والتصميم القديم للسيارة، بالإضافة إلى المساحات الضيقة بين صفوف المقاعد، وجميعها عوامل أدت إلى هذا التقييم السلبي.
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أوبل فيفا
تم إصدار هذه السيارة في عدد بسيط من الأسواق العالمية، وكان لها في فترة ما انتشار واسع، إلا أن ذلك لم يكن مدعمًا بالتطوير اللازم للاستمرار في صدارة السباق، ويعيب النقاد على سيارة أوبل فيفا ضعف الكفاءة والقدرات الفنية للسيارة، وذلك على الرغم من تحقيقها بعض النجاحات في سبعينيات القرن الماضي داخل عدد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها بريطانيا، الأمر الذي لم يمنحها القدرات التسويقية المثلى للاستمرار في الانتشار عالميًا بقوة.
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بونتياك أزتيك
لم يعرف عنها الكثير في العديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعل عملية الاختبار لقدرات السيارة غير مكثفة، إلا أن التأثير الرئيسي الذي رجح كفة وضعها في مثل هذه القائمة، هو التصميم الغريب والذي كان أقل في المستوى من موديلات عديدة غزت الأسواق العالمية في ذلك الوقت، وذلك على الرغم من كونها قدمت نموذجًا للسيارات الكروس أوفر الشهيرة، قبل عشر سنوات تقريبًا من وجودها بشكل مكثف في الأسواق العالمية.
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بي تي كروزر
ينظر البعض إلى السيارات الغريبة من حيث التصميم على أنها موديلات لم تصنع لمنافسة غيرها من السيارات المعروفة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ينطبق على حالة سيارة "بي تي كروزر"، التي كانت على مدى سنوات طويلة مميزة من الناحية الفنية، وإن عابها بشكل رئيسي التصميم الغريب للشكل الخارجي، الذي أدى إلى عدم وجود الزخم المتوقع على هذه السيارة، وذلك بالرغم من رهان شركتها المصنعة على القدرات الفنية الكبيرة خلال عملية التطوير.
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فورد بينتو
قد تبدو من بين السيارات التي لم تقدم جديدًا على مستوى الأسواق العالمية، حيث كان انتماؤها لشركة فورد الأمريكية هو العامل الرئيسي في جذب الجمهور لمعرفة إمكاناتها الفنية، بل والإقبال على شرائها في بعض الأحيان.
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وعلى الرغم من ذلك، فإن التعرف الواضح على إمكاناتها الفنية، لم يكن يؤهلها للاستمرار بقوة في الأسواق العالمية، حتى وإن راعت الشركة الأمريكية العملاقة إبقاءها متطورة لفترات طويلة في الأسواق العالمية.