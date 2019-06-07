منها دودج.. هذه أسوأ سيارات عرفها الإنسان

تختلف تقييمات الجمهور والنقاد بشأن السيارات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يجعلهم يضعون مجموعة من الموديلات المهمة في قائمة السيارات الأسوأ على مستوى تاريخ الصناعة

تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

فورد بينتو

على الرغم من محاولة العديد من الشركات العلمية إنتاج موديلات مختلفة على مستوى التقنيات والإمكانات الفنية، فإن بعض السيارات لم تكن على المستوى المطلوب، أو حتى لم تكن على نفس القدر الذي حاولت تلك الشركات طرحه في الأسواق العالمية خلال مرحلة التصنيع. وعلى مدى سنوات طويلة، كانت بعض الموديلات غير ناجحة على المستوى الفني، وذلك على الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية في عملية إنتاجها خلال مراحل التصنيع والتطوير المختلفة، والتي كانت تشهد دومًا تقنيات فنية وأدائية مختلفة عن السائد في تلك الفترات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "ذا درايف" مجموعة من الموديلات التي تراها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات، والتي بدأت منذ 200 عام تقريبًا. دودج دارت على الرغم من السمعة الطيبة التي تشتهر بها شركة دودج في الأسواق العالمية، فإن موديلات سيارة دارت التي صنعت في عام 2013، تم وصفها بأنها من