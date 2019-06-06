رياضة

أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، في بيان رسمي وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أحمد أحمد، يخضع للاستجواب من السلطات الفرنسية».
وعلم «التحرير» أن رئيس الكاف تعاقد مع «تاكتيكال ستيل» للقيام بدور الوسيط في شراء أدوات رياضية بخلاف ما كان متبعا من قيام الاتحاد بالشراء مباشرة من الشركات الكبيرة. وأن اتهامات الفساد تتمحور حول سببين، الأول أن الشركة الوسيطة كانت تشتري الأدوات الرياضية بمبالغ أعلى من المتفق
اقرأ المزيد
هاني-ابوريدة-احمد-احمد

ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بباريس

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، أن القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بسبب التعاقد مع شركة «Technical Steel» للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (2)

بعد أزمة الترجي والوداد.. أشهر 9 مباريات أُعيدت

بعد الأزمة التي نشبت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على خلفية الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغي لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء إعادة المباراة، خارج تونس، وأعلن هادي هامل المتحدث باسم «الكاف» أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.
اقرأ المزيد من الأخبار
هاني-ابوريدة-احمد-احمد

ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بباريس

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، أن القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بسبب التعاقد مع شركة «Technical Steel» للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org