أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

أحمد أحمد

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، في بيان رسمي وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أحمد أحمد، يخضع للاستجواب من السلطات الفرنسية».

وعلم «التحرير» أن رئيس الكاف تعاقد مع «تاكتيكال ستيل» للقيام بدور الوسيط في شراء أدوات رياضية بخلاف ما كان متبعا من قيام الاتحاد بالشراء مباشرة من الشركات الكبيرة. وأن اتهامات الفساد تتمحور حول سببين، الأول أن الشركة الوسيطة كانت تشتري الأدوات الرياضية بمبالغ أعلى من المتفق