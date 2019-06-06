ضبط جواهرجي بمليون دولار حصيلة الاتجار في العملة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز دكرنس، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، عن قيام جواهرجي بالاتجار في الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلا من السوق المصرفية، والاستفادة من فارق الربح غير المشروع، حتى تفاقمت ثروته إلى مليون دولار.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بنشاطه، وبحصر ثروته تبين أنها بلغت مليون دولار أمريكي بسبب حجم التحويلات التي تلقاها خلال العامين الماضيين طبقا للفحص المستندي، واعترف بأن عملاءه بالدول الخليجية يقومون بتحويلات الدولارات على حسابه بأحد البنوك لتحويلها بالجنيه المصري في السوق السوداء وإعطاء المبلغ