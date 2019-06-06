جريمة

ضبط جواهرجي بمليون دولار حصيلة الاتجار في العملة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز دكرنس، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، عن قيام جواهرجي بالاتجار في الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلا من السوق المصرفية، والاستفادة من فارق الربح غير المشروع، حتى تفاقمت ثروته إلى مليون دولار.
بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بنشاطه، وبحصر ثروته تبين أنها بلغت مليون دولار أمريكي بسبب حجم التحويلات التي تلقاها خلال العامين الماضيين طبقا للفحص المستندي، واعترف بأن عملاءه بالدول الخليجية يقومون بتحويلات الدولارات على حسابه بأحد البنوك لتحويلها بالجنيه المصري في السوق السوداء وإعطاء المبلغ
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بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
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«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.
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كيف تصدى أمن الجيزة للمتحرشين في العيد؟

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سر سيارة جيب في اتهام زينة بتحريض خادمة على السرقة

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ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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المحكمة التأديبية تجازي مدير مديرية المساحة وآخرين

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القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
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ضبط شخصين جمعا 4.5 مليون من أموال المصريين بالخارج

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على شخصين بمحافظتي الدقهلية وأسيوط؛ لاتهامهما بتحويلات مالية غير مشروعة، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في محافظة أسيوط، وتم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة وقانون) لقيامه بالاشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثاني الذي يرسلها إلى الأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، لاستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين مقابل عمولة قدرها 1%، وبلغ حجم تعاملاتهما مليونا و500 ألف جنيه.
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