رياضة

هل كان رئيس الفيفا على علم بالقبض على رئيس الكاف؟

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
إنفانتينو وأحمد أحمد
إنفانتينو وأحمد أحمد
سلطت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، الضوء على مجريات الأحداث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، والذي تم إلقاء القبض على رئيسه، أحمد أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام سلطاته. واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد أحمد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واستجوبته، اليوم الخميس، في أحدث تحقيق جنائي ضرب الجهة المنظمة المديرة الأولى لكرة القدم على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت الوكالة الأمريكية إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، قد تطرق بشكل غامض إلى مشاكل الكاف في خطاب أمام اتحادات كرة القدم في القارة يوم الثلاثاء. وقال إنفانتينو حينها: «أعرف أن هناك قدرًا معينًا من الاضطرابات.. أود أن أحثكم في هذه المرحلة الصعبة للحفاظ على رباطة جأشكم والحفاظ على روح التضامن..
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حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
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بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
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كيلور نافاس يزور المتحف المصري (صور)

قام كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، بزيارة للمتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة. ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس الأربعاء، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، برئاسة كامل أبو على، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة، في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.
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اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».
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رسميًا.. الكاف يعلن إعادة لقاء الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، وأعلن الكاف، في بيان له، قبل قليل، عبر موقعه الرسمي، قراره الذي طال انتظاره على مدار اليوم بعد استكمال اجتماع لجنة الطوارئ الذي أقيم على يومين في باريس. وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
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تقارير مغربية: الكاف سيطلب من الترجي إعادة الكأس

أفادت بعض التقارير المغربية بنية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدة على أن الكاف سيطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس له بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن لجنة الطوارئ ستوقف الحكم الجامبي باكاري جاساما ومساعده لعدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.
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beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
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