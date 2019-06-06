هل كان رئيس الفيفا على علم بالقبض على رئيس الكاف؟

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

إنفانتينو وأحمد أحمد

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، الضوء على مجريات الأحداث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، والذي تم إلقاء القبض على رئيسه، أحمد أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام سلطاته. واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد أحمد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واستجوبته، اليوم الخميس، في أحدث تحقيق جنائي ضرب الجهة المنظمة المديرة الأولى لكرة القدم على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، قد تطرق بشكل غامض إلى مشاكل الكاف في خطاب أمام اتحادات كرة القدم في القارة يوم الثلاثاء. وقال إنفانتينو حينها: «أعرف أن هناك قدرًا معينًا من الاضطرابات.. أود أن أحثكم في هذه المرحلة الصعبة للحفاظ على رباطة جأشكم والحفاظ على روح التضامن..