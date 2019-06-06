رياضة

4 اتهامات بالفساد تواجه رئيس الاتحاد الإفريقي

يعيش مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة أحمد أحمد حالة من التوتر بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه على خلفية قضايا فساد مالي
٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
دخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أزمة كبيرة، بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بعد أن قام عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير الكاف السابق، بتوجيه الاتهامات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد، بعد الإطاحة به من منصبه، من خلال الوثائق التى حصل عليها قبل مغادرته الكاف نهائيًا.
ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، نرصد أبرز الاتهامات التى يواجهها أحمد أحمد: زيادة التمثيل المغربي نشرت وكالة «رويترز» خلال شهر أبريل الماضي تقريرًا حول تهم الفساد التى تحيط رئيس الكاف، حيث أشار التقرير إلى أن أحمد أحمد أنفق 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى
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حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
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كيلور نافاس يزور المتحف المصري (صور)

قام كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، بزيارة للمتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة. ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس الأربعاء، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، برئاسة كامل أبو على، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة، في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «أحمد أحمد يجري استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بولايته كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم».
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ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
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مجلة فرنسية: القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بباريس

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وأوضحت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، أن القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بسبب التعاقد مع شركة «Technical Steel» للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
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