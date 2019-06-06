4 اتهامات بالفساد تواجه رئيس الاتحاد الإفريقي

يعيش مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة أحمد أحمد حالة من التوتر بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه على خلفية قضايا فساد مالي

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

دخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أزمة كبيرة، بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بعد أن قام عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير الكاف السابق، بتوجيه الاتهامات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد، بعد الإطاحة به من منصبه، من خلال الوثائق التى حصل عليها قبل مغادرته الكاف نهائيًا.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، نرصد أبرز الاتهامات التى يواجهها أحمد أحمد: زيادة التمثيل المغربي نشرت وكالة «رويترز» خلال شهر أبريل الماضي تقريرًا حول تهم الفساد التى تحيط رئيس الكاف، حيث أشار التقرير إلى أن أحمد أحمد أنفق 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، نرصد أبرز الاتهامات التى يواجهها أحمد أحمد:

زيادة التمثيل المغربي

نشرت وكالة «رويترز» خلال شهر أبريل الماضي تقريرًا حول تهم الفساد التى تحيط رئيس الكاف، حيث أشار التقرير إلى أن أحمد أحمد أنفق 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى فاتورة تبلغ 740 ألف دولار تقريبًا، من المفترض أن يتم توزيع الشحن الجوي من إحدى الشركات التي تتخذ أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل الاتحاد الإفريقي.

رشاوى رؤساء الاتحادات

أكد التقرير الذى نشرته وكالة «رويترز» أن إحدى الوثائق التي أرسلها عمرو فهمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تتضمن انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار رشاوى في حسابات رؤساء اتحادات كرة القدم بدولتي كاب فيردي وتنزانيا.

- تاكتيكال ستيل

اتهامات الفساد لرئيس الكاف وصلت إلى أن الشركة التي كانت تقوم بتحويل المبالغ المخصصة لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري، على بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، عبر «البحر الكاريبي» بالمخالفة للوائح الدولية، وأنه من المفترض أن يتم تحويل المبالغ مباشرة للشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد ملابس وأدوات رياضية، ولكن أحمد أحمد استغل شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، لتكون وسيطا.

فضيحة جنسية

من بين الاتهامات التي وجهت إلى أحمد أحمد، التحرش بـ4 موظفات داخل مقر الاتحاد الإفريقي، حيث إنه لم يتم ذكر أسمائهم.

رد الفيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم قال في بيان رسمي له إن أحمد يجري استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بولايته كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وقالت الهيئة الحاكمة: "FIFA ليس على دراية بالتفاصيل المحيطة بهذا التحقيق وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق عليه بالتحديد".

وتابع: "يطلب FIFA من السلطات الفرنسية أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجري داخل لجنة الأخلاقيات التابعة لها".

كان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، قد قام بالرد، في تصريحات صحفية سابقة، على عمرو فهمي، بأنه لم يفكر في أن يكون رئيسًا لكاف، إلا أن إرادة الله هي التي أتت به، «على حد قوله»، وأوضح أنه لم يفكر خلال ترشحه من سيكون السكرتير العام للاتحاد، قائلًا: "كنت أعرف عمرو جيدًا، وكنت أعلم أن اختياره سيجلب المشاكل لي بسبب أنه نجل مصطفى فهمي، وفكرت في مصطفى فهمي نفسه، لكن كيف أستعين به وهو كان الذراع اليمنى لعيسى حياتو".

وأردف أنه نصح عمرو فهمي قائلًا له: "«عليك بتعلم فن الحوار»، لدرجة أني حذرته أكثر من مرة، وكنت أرغب في رحيله خلال كونجرس شرم الشيخ، لكنني انتظرت حتى يتعافى من مرضه وحكمت هنا قلبي وأبقيت عليه، وفكرت في البديل وكان المغربي معاذ حجي، الذي عمل معي من قبل وأعرف كفاءته وكان مساعدًا لوزير الشباب والرياضة في بلده، وعمل مع اتحاد ومنتخب بلده كثيرًا لذلك اخترته".

ويوجد أحمد أحمد حاليًا في باريس، حيث حضر مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الأربعاء، الذي شهد بقاء جياني إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي بعد نجاحه بالتزكية.



كان رئيس الكاف قد اجتمع أمس الأربعاء مع أعضاء الاتحاد الإفريقي فى باريس من أجل حسم أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، حيث كان آخر قراراته قبل القبض عليه هو إعادة المباراة من جديد والإعلان عن موعد ومكان اللقاء فى وقت لاحق.