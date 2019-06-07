الشاي باللبن مشروب شعبي يحمل فوائد صحية عديدة

اللبن من المشروبات التي تخفف الإجهاد والتوتر، وعند إضافة الشاي له خاصة منزوع الكافيين، فإنه يؤدي إلى إطلاق الأندورفين وإعادة توازن مستويات هرمون التوتر

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الشاي باللبن

الشاي باللبن من المشروبات المحببة للكثيرين، كما أنها قد تكون إدمانا مثل النسكافيه والقهوة، فهذا المشروب قادر على إدخال السعادة في قلوب محبيه، كما أنه يساعد في نشاط وانتباه البعض فهو كبديل للكافيين. يحتوي الشاي باللبن على بعض الفوائد الصحية، وعندما يتم خلط هذين المشروبين، فإنه سيعطي فوائد صحية أكثر كالحفاظ على المناعة التي تساعد في حماية الصحة. وعند الحديث عن كل مشروب على حدة، فكل واحد يحمل من العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك الاستفادة منها، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدهما معا وقبل مزجهما حسبما ذكر موقع Dr Health Benefits.

يحتوي اللبن على العديد من التركيبات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، كما أنه يساعد على نمو الطفل والعظام والدماغ، هذا بالإضافة إلى تأثيره في الشعور بالشبع، حيث تتحول الدهون إلى طاقة. ويحتوي الشاي على مركب كيميائي يحتاجه الجسم، كل واحد لديه وظيفة للجسم، ومضادات الأكسدة من أكثر المركبات المهة للجسم، وذلك