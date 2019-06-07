الشاي باللبن مشروب شعبي يحمل فوائد صحية عديدة

اللبن من المشروبات التي تخفف الإجهاد والتوتر، وعند إضافة الشاي له خاصة منزوع الكافيين، فإنه يؤدي إلى إطلاق الأندورفين وإعادة توازن مستويات هرمون التوتر
الشاي باللبن من المشروبات المحببة للكثيرين، كما أنها قد تكون إدمانا مثل النسكافيه والقهوة، فهذا المشروب قادر على إدخال السعادة في قلوب محبيه، كما أنه يساعد في نشاط وانتباه البعض فهو كبديل للكافيين.
يحتوي الشاي باللبن على بعض الفوائد الصحية، وعندما يتم خلط هذين المشروبين، فإنه سيعطي فوائد صحية أكثر كالحفاظ على المناعة التي تساعد في حماية الصحة.
وعند الحديث عن كل مشروب على حدة، فكل واحد يحمل من العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك الاستفادة منها، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدهما معا وقبل مزجهما حسبما ذكر موقع Dr Health Benefits.
يحتوي اللبن على العديد من التركيبات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، كما أنه يساعد على نمو الطفل والعظام والدماغ، هذا بالإضافة إلى تأثيره في الشعور بالشبع، حيث تتحول الدهون إلى طاقة.
ويحتوي الشاي على مركب كيميائي يحتاجه الجسم، كل واحد لديه وظيفة للجسم، ومضادات الأكسدة من أكثر المركبات المهة للجسم، وذلك
يحتوي اللبن على العديد من التركيبات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، كما أنه يساعد على نمو الطفل والعظام والدماغ، هذا بالإضافة إلى تأثيره في الشعور بالشبع، حيث تتحول الدهون إلى طاقة.
ويحتوي الشاي على مركب كيميائي يحتاجه الجسم، كل واحد لديه وظيفة للجسم، ومضادات الأكسدة من أكثر المركبات المهة للجسم، وذلك لقدرتها على محاربة الجذور الحرة التي تدمر المناعة ولها دور في ظهور السرطان.
كما أن استهلاك الشاي له تأثر إيجابي على العقل، ويحمي من السكتة الدماغية، بالإضافة إلى مهمته الأساسية في الحفاظ على صحة الجلد.
المركبات الموجودة باللبن
1- الكالسيوم
أحد العناصر التي يحتاجها الجسم، خاصة بالنسبة للطفل المتنامي، لهذا السبب يجب على الرضيع أو الطفل شرب الحليب، لأن الكالسيوم الموجود في اللبن يعمل على نمو العظام والأسنان.
2- الكربوهيدرات
شرب كوب من اللبن سوف يعطي الطاقة للجسم، وذلك لوجود الكربوهيدرات التي تسهم في توافر الطاقة التي يحتاجها الجسم.. تعرف على 5 أطعمة تزيد من الالتهابات.
3- المعادن
تعتبر المعادن أحد العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم لأن المعادن لها العديد من الأدوار في الجسم، وشرب كوب من اللبن يعطيك ما يكفي من المعادن التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.
لماذا عليك تناول اللبن؟
1- إعطاء الجسم القوة
من الفوائد الصحية الموجودة في اللبن إعطاء القوة للجسم، حيث يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام وبالتالي تتمكن من القيام بالأنشطة المختلفة.
2- إنتاج الطاقة
شرب كوب من اللبن يمكن أن ينتج الطاقة، وذلك لأن الكربوهيدرات والعناصر الأخرى التي يحتويها تساعد في إنتاج الطاقة التي بدورها تسهم في القيام بالأنشطة.. يهمك أن تعرف 4 نصائح لزيادة الوزن.
3- تقليل الضغط
الإجهاد مشكلة تسبب لك الأرق في بعض الأحيان، وتناول كوب من اللبن قبل النوم يسهم في تخفيف التوتر وبالتالي تستطيع الحصول على ليلة هادئة.
المركبات الموجودة في مشروب الشاي
1- مضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة جيدة جدا للجسم، حيث يمكن أن تمنع تلف خلايا الجسم وأيضا يمكن أن تمنع الشيخوخة مبكرا، هذا بالإضافة إلى دورها في إزالة السموم المدمرة للجسم.
2- الأحماض الأمينية
توجد أحماض أمينية غنية في الشاي يصل مجموعها إلى أكثر من 25 نوعًا، التي تسهم في تعزيز الصحة الجسدية.
ما الاستفادة من تناول الشاي باللبن؟
1- تقليل الإجهاد
اللبن من المشروبات التي تخفف الإجهاد والتوتر، وعند إضافة الشاي له خاصة منزوع الكافيين، فلإنه يؤدي إلى إطلاق الأندورفين وإعادة توازن مستويات هرمون التوتر، مما يقلل الالتهاب بجميع أنواعه في جميع أنحاء الجسم.. اقرأ أيضا: هذه العادات تعوق فقدان وزنك.
2- فقدان الوزن
الشاي يحفز عملية الأيض التي لها دور في فقدان الوزن، ومع إضافة الحليب خالي الدسم وبدون وضع السكر فإنك تحصل على مشروب قليل السعرات الحرارية.
هناك الكثير من الفوائد لتناول الشاي باللبن كتقوية العظام، وإذا كان مشروبك المفضل فأنت محظوظ للغاية بحصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية.