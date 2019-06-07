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الشاي باللبن مشروب شعبي يحمل فوائد صحية عديدة

اللبن من المشروبات التي تخفف الإجهاد والتوتر، وعند إضافة الشاي له خاصة منزوع الكافيين، فإنه يؤدي إلى إطلاق الأندورفين وإعادة توازن مستويات هرمون التوتر
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الشاي باللبن
الشاي باللبن
الشاي باللبن من المشروبات المحببة للكثيرين، كما أنها قد تكون إدمانا مثل النسكافيه والقهوة، فهذا المشروب قادر على إدخال السعادة في قلوب محبيه، كما أنه يساعد في نشاط وانتباه البعض فهو كبديل للكافيين. يحتوي الشاي باللبن على بعض الفوائد الصحية، وعندما يتم خلط هذين المشروبين، فإنه سيعطي فوائد صحية أكثر كالحفاظ على المناعة التي تساعد في حماية الصحة. وعند الحديث عن كل مشروب على حدة، فكل واحد يحمل من العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك الاستفادة منها، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدهما معا وقبل مزجهما حسبما ذكر موقع Dr Health Benefits.
يحتوي اللبن على العديد من التركيبات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، كما أنه يساعد على نمو الطفل والعظام والدماغ، هذا بالإضافة إلى تأثيره في الشعور بالشبع، حيث تتحول الدهون إلى طاقة. ويحتوي الشاي على مركب كيميائي يحتاجه الجسم، كل واحد لديه وظيفة للجسم، ومضادات الأكسدة من أكثر المركبات المهة للجسم، وذلك
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أطعمة-تزيد-من-الالتهابات

منتجات الألبان.. تعرف على 5 أطعمة تزيد من الالتهابات

كلما تقدمنا في العمر، قلت كفاءة أجهزة أجسامنا، فالعظام ستصبح أقل قوة مما كانت عليه، إضافة إلى أن المفاصل لن تكون مرنة كالسابق، كل هذه الأشياء ليست سيئة على الإطلاق؛ لأن هذه هي الحياة المتغيرة دائمًا، كل ما عليك فعله أن تنتبه إلى ما تتناوله والأنشطة التي تقوم بها، من أجل الحفاظ على صحة جسمك، لذا اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة التي تحفز من الاتهابات لا يساعد على الإطلاق، فسنوات من استهلاك المفاصل بطريقة سيئة ستجعلها "تتقدم في العمر" قبل الأوان، وذلك سينتج عنه ألم مزمن وتورم ومشكلات في التنقل.
مضادات-حيوية-طبيعية

الثوم والبصل.. 6من المضادات الحيوية الطبيعية

إذا وجدت أحدا يعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا، ستجد أول ما يُوصى به هو تناول المضادات الحيوية من أجل القضاء على البكتيريا المسببة لتلك العدوى، فهي الخيار السريع الذي نلجأ إليه من أجل تحقيق أعلى معدلات للشفاء، ولكن كثرة تناولها يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وعدم القيام بوظائفه بشكل فعال؛ حيث إنه يقوم بدور المضاد الحيوي الطبيعي في مكافحة العدوى والبكتيريا في جسم الإنسان، وعند الإفراط في تناول المضادت، ستقوم بدور الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة لتلقلي الأمراض.
اخطاء-الدايت

أخطاء تزيد من دهون البطن.. تناول الطعام ليلا

دهون البطن مشكلة تواجه الكثير من الأشخاص خاصة الرجال، كما أنه يصعب التخلص منها، ويزداد الأمر صعوبة عند التقدم في العمر، حتى لو كنت تمارس الرياضة بانتظام، يمكن أن تتجمع الدهون في البطن وتتمركز حول منطقة الوسط. يمكنك بسهولة العثور على نصيحة حول كيفية استهداف هذه المنطقة من جسمك لفقدان الدهون الموجودة بها، لكن ألا يكون من الجيد معرفة كيفية الوقاية منها في المقام الأول؟.. دعنا نخبرك كيف تحافظ على بطنك من تمركز الدهون بها من خلال معرفة الأخطاء، بالإضافة إلى نظام غذائي يساعد في عملية التمثيل الغذائي حسبما ذكر موقع DailyHealthPost.
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اطعمة خالية من الجلوتين

لديك مشكلات مع الجلوتين؟.. اتبع هذه النصائح

الجلوتين من المركبات البروتينية الموجودة في الحبوب مثل القمح والشعير، وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يمكنهم تناول الجلوتين دون أي مشكلات، فإنه قد يكون ضارًا للأفراد الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين غير الاضطرابات الهضمية. أولئك الذين يعانون من اضطرابات الجلوتين قد يعانون من أعراض مثل عدم الراحة في الجهاز الهضمي، والصداع، والتعب، وفقدان الوزن، والتهاب الجلد بعد تناوله، كما قد يستفيد أشخاص آخرون أيضًا من إزالة الجلوتين من نظامهم الغذائي.
التخلص-من-دهون-البطن-في-رمضان

تخسيس البطن في رمضان.. احذر الموالح وتناول البروتين

رمضان شهر العزومات ولمة العيلة وتجمع الأصدقاء، مما يفتح شهيتك على تناول المزيد من الطعام، في الوقت الذي تحاول فيه فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة خاصة في منطقة البطن، بالطبع أنت تحاول الحفاظ على مستويات الطاقة لكي تستطيع الصوم والقيام بمهامك بالنهار، لكن من الأفضل تجنب إغراءات الأكلات غير الصحية التي قد تنتشر خلال الشهر الكريم، وإذا أردت حقا التخلص من دهون البطن فعليك التركيز على ما تتناوله كما يجب، لذا هذه النصائح تساعدك قبل أن يفوت الأوان وتخرج من رمضان بدون أن تتخلص من الدهون.
الحموضة

كيف تتغلب على الحموضة في رمضان؟ تناول الموز

الحموضة مشكلة تواجه الكثير من الصائمين، وتعود في الأصل إلى أن الصيام يؤدي إلى تقليل إفراز حمض المعدة الذي يعمل على هضم الطعام، وعندما تنبعث رائحة الطعام في أثناء النهار على معدة فارغة، يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز حمض المعدة وإصابة الصائم بالحرقة، ولهذا عليك معرفة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الحموضة؟ وكيف يمكنك التخلص منها؟ كما أن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك اتباعها ولكن بعد الإفطار، لذا يمكنك معرفة جميع هذه التفاصيل حسبما ذكرها موقع NDTV Food.
فواكهة-للكيتو

للمصابات بسرطان الثدي.. تقليل الدهون يحمي من الوفاة

لأول مرة، تشير تجربة كبيرة إلى أن تقليل الدهون الغذائية وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات قد يقلل من خطر وفاة المرأة بسرطان الثدي، حيث جاءت النتائج من اختبار صارم شمل 49000 امرأة على 20 عاما بدلاً من دراسات أخرى تحاول استخلاص النتائج الصحية من الملاحظات حول كيفية تناول النساء للأكل. كانت النساء الأصحاء اللاتي قمن بتعديلات على وجباتهن الغذائية لمدة 8 سنوات على الأقل، وأصبن بسرطان الثدي، أقل عرضة للوفاة بالمرض بنسبة 21% مقارنة بالأخريات اللاتي واصلن تناول الطعام كالمعتاد، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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