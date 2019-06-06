جريمة

سر سيارة جيب في اتهام زينة بتحريض خادمة على السرقة

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
الفنانة زينة
الفنانة زينة
يكثف رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس تحرياتهم للوقوف على ملابسات اتهام الفنانة زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا ملك رجل أعمال شهير، وذلك بعدما حرر وزوجته محضرا اتهما فيه الممثلة بتحريض خادمة أجنبية على السرقة والاستيلاء على "أنسيال ألماظ" من داخل فيلا بكمباوند "القطامية هايتس"، في الوقت الذي استمع فيه رجال الأمن إلى أحد أفراد الأمن الإداري ويدعى "ح.ح" وقدم بيانات سيارة "جيب" كانت تستقلها الخادمة لدى مغادرتها فجرا، ورصدتها كاميرات المراقبة لدى توقفها أمام الفيلا.
وتبين بالفحص أن أرقام اللوحة المعدنية (ب ن س 983) تخص سيارة مسجلة باسم وسام رضا إسماعيل وشهرتها "زينة"، وأنها السيارة ذاتها التي اصطحبت المشتبه بها الرئيسية "الخادمة" من الكمباوند.  وحرر صاحب محلات مجوهرات شهير وزوجته محضرا -رقم 4875 جنح التجمع الخامس- اتهما خادمة أجنبية بالسرقة، وأفادت الزوجة
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