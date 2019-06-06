كيلور نافاس يزور المتحف المصري (صور)

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

كيلور نافاس يزور المتحف المصري

قام كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، بزيارة للمتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة. ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس الأربعاء، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، برئاسة كامل أبو على، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة، في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.

ومن المقرر أن يقضي حارس النادي الملكي 48 ساعة بالقاهرة يزور خلالها المتحف ومنطقة الأهرامات، ويتجه بعدها إلى مدينة الغردقة والساحل في زيارة لمدة خمسة أيام. وانضم حارس ريال مدريد، إلى عدد كبير من نجوم الكرة العالمية الذي زاروا مصر خلال الفترة الأخيرة، من أجل الترويج للسياحة المصرية أو حملات علاجية أو