رياضة

كيلور نافاس يزور المتحف المصري (صور)

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
كيلور نافاس يزور المتحف المصري
كيلور نافاس يزور المتحف المصري
قام كيلور نافاس، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني وأسرته، بزيارة للمتحف المصري في التحرير، وذلك في إطار رحلة سياحية لمصر تستغرق 7 أيام، يزور خلالها المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة والغردقة. ووصل حارس مرمى ريال مدريد، أمس الأربعاء، إلى القاهرة بناء على دعوة من جمعية مستثمري البحر الأحمر، برئاسة كامل أبو على، حيث سيقوم بزيارة للقاهرة والغردقة، في إطار الجهود التي تقوم بها جمعية المستثمرين ووزارة السياحة لدعوة الشخصيات العامة والمشاهير، للترويج للسياحة المصرية.
ومن المقرر أن يقضي حارس النادي الملكي 48 ساعة بالقاهرة يزور خلالها المتحف ومنطقة الأهرامات، ويتجه بعدها إلى مدينة الغردقة والساحل في زيارة لمدة خمسة أيام. وانضم حارس ريال مدريد، إلى عدد كبير من نجوم الكرة العالمية الذي زاروا مصر خلال الفترة الأخيرة، من أجل الترويج للسياحة المصرية أو حملات علاجية أو
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حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
أحمد أحمد رئيس الكاف

4 اتهامات بالفساد تواجه رئيس الاتحاد الإفريقي

دخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أزمة كبيرة، بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بعد أن قام عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير الكاف السابق، بتوجيه الاتهامات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد، بعد الإطاحة به من منصبه، من خلال الوثائق التى حصل عليها قبل مغادرته الكاف نهائيًا.
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زين الدين زيدان يهدد بالرحيل عن ريال مدريد

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه إذا لم يتمكن من اختيار اللاعبين الذين سيلعبون في صفوف ريال مدريد، فسيرحل عن الفريق. وتأتي تلك التصريحات بعد التكهنات التي تشير إلى إملاء الإدارة على زيدان، أسماء اللاعبين الذين ترغب في بقائهم الموسم المقبل، خصوصًا في مركز حراسة المرمى، وعن ذلك قال الفرنسي: "أنا من سأختار الحارس الأول والثاني في ريال مدريد، هذا هو قراري، الأمر واضح مثل الماء، وإذا لم أتمكن من فعل ما أريده في فريقي، فسأرحل بكل تأكيد، هناك من سيتفاوضون على الصفقات، ولكن أنا من أحدد التشكيل الأساسي ومقاعد البدلاء ومن لن ينضم إلى القائمة".
كريم-بنزيما (1)

كريم بنزيما: زيدان أكثر من مجرد صديق

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته الشديدة بعودة مدرب الفريق زين الدين زيدان إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو من جديد هذا الموسم، وهي العودة التي أسهمت في رفع مستوى المهاجم الفرنسي بصورة ملحوظة، وقال بنزيما عن علاقته مع زيدان: "علاقتي بزيدان خاصة للغاية، أنا سعيد للغاية بكل ما يقوله عنا، وعلاقتنا معًا تمتد لفترة طويلة من الزمن، الأمر أكثر من كونه علاقة صداقة، أنا أعتبره جزءا من الأسرة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يستطيع انتقادي، هو بمثابة الشقيق الأكبر لي الذي يعمل على مساعدتي كثيرًا"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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قميص بايرن ميونيخ الجديد يحدد مستقبل خاميس

لم يظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجز في أي من الصور الترويجية التي نشرها بايرن ميونيخ لقميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل، الأمر الذي قد يشير إلى أن العملاق البافاري لن يفعل بند شراء اللاعب بصورة نهائية، وذلك بعدما ضم البايرن خاميس من صفوف ريال مدريد في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة عامين، وعلى الرغم من رغبة رئيس النادي أولي هونيس في شراء النجم الكولومبي، فإن توتر علاقته مع المدرب الكرواتي للفريق نيكو كوفاتش يبدو أنها ستحول بين بقائه في ملعب أليانز أرينا وستعجل من عودته إلى ريال مدريد من جديد.
إيكر-كاسياس-مع-بورتو (3)

كاسياس يدرس الاعتزال في نهاية الموسم الجاري

يخطط الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعتزال كرة القدم بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا رفقة فريقه بورتو البرتغالي، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بطل العالم البالغ من العمر 37 عامًا، يفكر في إنهاء مسيرته مع الكرة في نهاية الموسم الجاري، ولا يرغب في الدخول في مرحلة شك بشأن مستقبله، ودخل كاسياس الذي حرس مرمى ريال مدريد في 725 مباراة، المستشفى الشهر الماضي، قبل أن يخرج منه بعد 5 أيام، وعقب خروجه، أخبر وسائل الإعلام بعدم معرفته بما يحمله المستقبل له.
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