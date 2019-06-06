جريمة

كيف تصدى أمن الجيزة للمتحرشين في العيد؟

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
حالة تحرش - أرشيفية
حالة تحرش - أرشيفية
خطة أمنية محكمة أعدتها مديرية أمن الجيزة لمواجهة حالات التحرش بالفتيات خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط توجيهات صارمة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيز الخدمات الأمنية (بحث - نظام) في أماكن التجمعات والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تطبيق الخطة الموضوعة، والتصدي بحزم وقوة لحالات التعرض للإناث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين وفقا للقانون تحقيقا لمبدأ الردع العام.
وتمكن ضباط إدارة حماية الآداب بالقطاع بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث الجيزة وإدارة رعاية الأحداث من ضبط 20 تعرض لأنثى بالطريق العام. وأسفرت جهود العميد طارق حمزة رئيس مباحث الآداب بالجيزة والمقدم عمرو البطران عن ضبط قطعتي سلاح أبيض، وحجز 12 دراجة بخارية مخالفة، وتحرير 13 مزاولة
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جثة (3)

بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.
زينه

سر سيارة جيب في اتهام زينة بتحريض خادمة على السرقة

يكثف رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس تحرياتهم للوقوف على ملابسات اتهام الفنانة زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا ملك رجل أعمال شهير، وذلك بعدما حرر وزوجته محضرا اتهما فيه الممثلة بتحريض خادمة أجنبية على السرقة والاستيلاء على "أنسيال ألماظ" من داخل فيلا بكمباوند "القطامية هايتس"، في الوقت الذي استمع فيه رجال الأمن إلى أحد أفراد الأمن الإداري ويدعى "ح.ح" وقدم بيانات سيارة "جيب" كانت تستقلها الخادمة لدى مغادرتها فجرا، ورصدتها كاميرات المراقبة لدى توقفها أمام الفيلا.
القبض-على-متهم

ضبط جواهرجي بمليون دولار حصيلة الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز دكرنس، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، عن قيام جواهرجي بالاتجار في الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلا من السوق المصرفية، والاستفادة من فارق الربح غير المشروع، حتى تفاقمت ثروته إلى مليون دولار.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

قوات خاصة لتأمين احتفالات عيد الفطر في شوارع القاهرة

عززت قوات الأمن من خدماتها في شوارع القاهرة والجيزة، بداية من مساء الثلاثاء، تنفيذا لبنود الخطة الموضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ورفعت وزارة الداخلية من درجات الاستعداد داخل جميع القطاعات للمرور باحتفالات عيد الفطر المبارك بسلام، وتم الدفع بعناصر قتالية لمواجهة أية أحداث عنف من شأنها تعكير الصفو العام بالبلاد، وحرصت قيادات أمن العاصمة على ضرورة تواجد ضباط الشرطة والجنود والمخبرين السريين، فى كل بقعة لمواجهة أية محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات بكل حسم وحزم.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
العاب-نارية

ضبط 580 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

قبيل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لإحكام قبضتها على مختلف الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أصحاب المصانع والمخازن لاسيما السلع التي يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق واستغلال إقبال المواطنين على تلك السلع خاصة الألعاب النارية التي يحرص الأطفال على شرائها طوال أيام العيد، وسط توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق والمكتبات أيضا.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

3 مصابين في مشاجرة بسبب الاختلاف على يوم العيد

أصيب 3 أشخاص من قرية العدل بالنوبارية في محافظة البحيرة، مساء أمس الإثنين، بجروح في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على رؤية هلال شهر شوال، وما إذا كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث وصل اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كلًا من "ش. ع. ا."، 42 عامًا، و"أ. ش. ع."، 17 عامًا، و"ج. ا. ع."، 29 عامًا، من إحدى قرى النوبارية، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس.
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