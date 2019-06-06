كيف تصدى أمن الجيزة للمتحرشين في العيد؟

تحرير:محمد الشاملي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

حالة تحرش - أرشيفية

خطة أمنية محكمة أعدتها مديرية أمن الجيزة لمواجهة حالات التحرش بالفتيات خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط توجيهات صارمة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيز الخدمات الأمنية (بحث - نظام) في أماكن التجمعات والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تطبيق الخطة الموضوعة، والتصدي بحزم وقوة لحالات التعرض للإناث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين وفقا للقانون تحقيقا لمبدأ الردع العام.

وتمكن ضباط إدارة حماية الآداب بالقطاع بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث الجيزة وإدارة رعاية الأحداث من ضبط 20 تعرض لأنثى بالطريق العام. وأسفرت جهود العميد طارق حمزة رئيس مباحث الآداب بالجيزة والمقدم عمرو البطران عن ضبط قطعتي سلاح أبيض، وحجز 12 دراجة بخارية مخالفة، وتحرير 13 مزاولة