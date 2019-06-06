«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

مشاجرة - صورة أرشيفية

أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.

وكشفت تحريات مباحث قسم المنتزه أول عن قيام سائق توك توك بمعاكسة الفتيات، وعندما حاول الرجلان منعه، أخرج سلاحا أبيض "كتر" كان بحوزته، واعتدى عليهما وأصابهما بعدة جروح وطعنات سطحية في مناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى شرق المدينة لسرعة إسعافهما وتلقي العلاج اللازم. وبسؤال نجل أحد المصابين، قال