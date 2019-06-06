جريمة

«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.
وكشفت تحريات مباحث قسم المنتزه أول عن قيام سائق توك توك بمعاكسة الفتيات، وعندما حاول الرجلان منعه، أخرج سلاحا أبيض "كتر" كان بحوزته، واعتدى عليهما وأصابهما بعدة جروح وطعنات سطحية في مناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى شرق المدينة لسرعة إسعافهما وتلقي العلاج اللازم. وبسؤال نجل أحد المصابين، قال
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جثة (3)

بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
تحرش

كيف تصدى أمن الجيزة للمتحرشين في العيد؟

خطة أمنية محكمة أعدتها مديرية أمن الجيزة لمواجهة حالات التحرش بالفتيات خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط توجيهات صارمة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيز الخدمات الأمنية (بحث - نظام) في أماكن التجمعات والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تطبيق الخطة الموضوعة، والتصدي بحزم وقوة لحالات التعرض للإناث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين وفقا للقانون تحقيقا لمبدأ الردع العام.
زينه

سر سيارة جيب في اتهام زينة بتحريض خادمة على السرقة

يكثف رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس تحرياتهم للوقوف على ملابسات اتهام الفنانة زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا ملك رجل أعمال شهير، وذلك بعدما حرر وزوجته محضرا اتهما فيه الممثلة بتحريض خادمة أجنبية على السرقة والاستيلاء على "أنسيال ألماظ" من داخل فيلا بكمباوند "القطامية هايتس"، في الوقت الذي استمع فيه رجال الأمن إلى أحد أفراد الأمن الإداري ويدعى "ح.ح" وقدم بيانات سيارة "جيب" كانت تستقلها الخادمة لدى مغادرتها فجرا، ورصدتها كاميرات المراقبة لدى توقفها أمام الفيلا.
القبض-على-متهم

ضبط جواهرجي بمليون دولار حصيلة الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز دكرنس، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، عن قيام جواهرجي بالاتجار في الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلا من السوق المصرفية، والاستفادة من فارق الربح غير المشروع، حتى تفاقمت ثروته إلى مليون دولار.
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طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
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